Ergonomía aplicada al adulto mayor: datos que se deberían saber

Hace algunos días vivencié como hijo las necesidades de los mayores fuera del hogar, en un ambiente contaminado de ruido y estresores ambientales. Lo que iba a ser un almuerzo familiar se transformó en una experiencia poco grata para él y para su esposa, ella lo resumió de forma escueta y certera: con tanta bulla, gritos de niños y esta silla tan baja se me quitó hasta el hambre.

Y traigo esto a colación porque muchas veces se trabaja con mayores y no se toman en cuenta sus necesidades o sus requerimientos. Lo hemos visto tantas veces, en tantos proyectos y ceremonias. Hemos planteado tales inquietudes y se sigue manteniendo el mismo modo de actuar. Por ello es mejor educar y entregar la información a todos, para que así exijan ellos y sus familias que se cumplan estándares básicos y necesarios para su mejor atención y cuidado. En las próximas columnas iremos entregando información y replicando acciones que son buenas para los mayores. Hoy partimos con algunos tips a tener en cuenta:

Cuando se disponga de mobiliario para mayores no hay que escatimar en elegir adecuadamente, según las características del usuario final y sus requerimientos, el nivel de movilidad y la facilidad para desplazarse.

Una buena silla, por ejemplo, lo básico que debe cumplir es que mantengan la estabilidad postural de quien las usa. El acolchado debe ser de material fácilmente lavable, firme para que no se hunda, de buen respaldo, alto para que mantenga una postura recta, que es la correcta y no sobrecargar la columna. El respaldo además se debe adaptar a las curvas fisiológicas de la espalda. Con la espalda apoyada en el respaldo los pies deben tocar tierra con toda la planta, lo que mejora el posicionamiento lumbar y facilita la acción de levantarse de ella. Nunca colocar objetos bajo la silla cuando la esté usando un mayor.

Los sillones para mayores deben tener características especiales, ya que al ir perdiendo fuerza muscular la amplitud de rangos articulares van disminuyendo, acompañado de procesos dolorosos y de retracciones. Los reflejos se ven retardados, por lo que los riesgos de caídas aumentan, de allí la importancia de elegir un buen sillón. Más aún si el ocupante será un adulto mayor específico o varios miembros de la familia.

Si es un sillón fijo, debe tener características similares a las sillas, pero más amplios y con buen apoyabrazos. Insistir que sean de material fácilmente lavable y seguro. Fácil de usar por cualquier adulto mayor. Si el sillón permite cambios de posición, que éstos sean fáciles de realizar por una persona mayor o su acompañante, deben ser seguros si se requiere inclinar el respaldo y siempre deben permitir una fácil incorporación.

También considerar el uso de accesorios que pudiesen requerir como: reposapiés graduables y elevables.

Existen sillones con ruedas que facilitan el desplazamiento, pero que deben ser de uso restringido y sólo en algunas situaciones especiales. Incluso existen sillones que incorporan medidas de seguridad como cinturones, pero requieren una supervisión y adecuada indicación clínica.

Según las patologías que padecen se establecen otros requerimientos a considerar: en artrosis de cadera la altura del asiento y un buen reposabrazos son esenciales para poder levantarse de él. Patologías de columna requieren un buen soporte de la espalda en su totalidad, desde la cabeza, cuello y hasta región lumbar.

Las mesas idealmente deben ser cuadradas, no redondas, ya que ofrecen un área mayor de trabajo. Permite mejor apoyo de brazos y cercanía a los alimentos o manualidades que se disponga en ellos. Esto es especialmente necesario en mayores que usan sillas de ruedas. La altura debe estar acorde a la persona y al tipo de silla que se utiliza. No hay mesas estándar para mayores, dada la gran diversidad que presenta este grupo etáreo. Además deben ser firmes, con buena base de sustentación en sus cuatro esquinas y no con apoyo central. Fácilmente lavable y de material durable que permita un fácil mantenimiento.

Lo ideal es que el mobiliario a usar debe facilitar la acción y sea una ayuda al diario vivir, el que debe ser permanentemente evaluado para los requerimientos y necesidades de los mayores. Punto importante y que debe ser considerado por sus familiares o contar con las ayudas profesionales para una mejor elección.

Como muchas cosas en el envejecimiento deben ser planificadas y actuar con criterio anticipativo, para evitar mayores problemas por malas elecciones.

La idea final es que el mobiliario no sea una barrera más para que los mayores disfruten y vivan cada día como una oportunidad y no como problemas a resolver diariamente.