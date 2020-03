Es la ideología, estúpido

Para la campaña de Clinton en Estados Unidos, en 1992, de forma más bien casual, una anotación de un asesor de campaña -“es la economía, estúpido”- pasó a convertirse en una de las ideas fuerza que derrotarían a Bush padre; luego, la sentencia se convirtió en un lugar común, para llamar a centrar la atención en lo importante. Esto, para explicar el aparentemente agresivo nombre de mi columna.

La actual pandemia que asola al mundo, entre tantas consecuencias, para no pocos, ha significado empezar a ver todas las falencias cuando no falacias, del “modelo” que por años se nos ha inculcado como el modo de vida más adecuado a nuestras necesidades; un modelo que preconiza el rascarse con sus propias uñas, y hacer del propio yo, el centro y motor de la vida. Por supuesto, se nos ha dicho hasta la majadería que el Estado es ineficiente, y que su rol debería ser algo así como un sistema que sustente a las fuerzas armadas y de orden, para que cautelen un territorio en que “la mano invisible” del mercado se encargará de todo lo demás, y en que subsidiariamente ese Estado asumirá lo que los privados desprecien, pero haciéndole el quite lo más posible.

Uno de los epítomes de lo anterior, es el caso de la reforma al sistema de pensiones: las empresas que lucran maravillosamente con dicho negocio, se han encargado de recurrir a nuestro egoísmo y advertirnos que “nuestro dinero” personal corre el riesgo de ir a un fondo común con quizás qué funestas consecuencias, y peor aún si lo administra el Estado. No hay problema en que ellos tomen nuestro dinero y lo pongan en fondos comunes accionarios que por estos días, hayan hecho que muchos hayan perdido entre un 30% y un 50% de sus ahorros, porque bueno, así es la cosa con “la mano invisible”, y el Estado, manejado por gobiernos afines o cooptados, lo que nos dice con su silencio, es que debemos seguir aportando a un fondo que vemos como se va al carajo, sin derecho a parar la fiesta, y pagando además comisiones por el excelente trabajo de nuestros administradores forzados.

En el área de la salud, no se ve que las instituciones privadas estén arrendando locales -como hace el Estado- previendo la escasez de recursos para sus afiliados, lo que implica que, si sus clínicas asociadas no dan abasto, estos irán a recargar el sistema público. Esta vez sin clasismo, ni asco.

Por otra parte, también se ve por estos días, como las mismas organizaciones y empresarios que hace unos meses ponían el grito en el cielo por cualquier intento de injerencia estatal, hoy sin pudor alguno, claman a ese mismo cielo, por la acción salvadora del tan vilipendiado Estado. Curioso ¿no?

Estos pocos ejemplos se pueden complementar con que hasta ahora no se conocen -tal vez los hay- esfuerzos de planificación centralizada de la producción y logística de los artículos de primera necesidad, es decir, habrá que confiar en que dios mercado proveerá. Para complementar, aparece la directora del Trabajo, con un dictamen que no se sabe quién se lo pidió, y que aclara que la fuerza mayor opera en beneficio de los empleadores, es decir, si el gobierno le prohíbe a usted salir de su casa, y no puede pegar ladrillos vía internet, el empleador lo puede dejar sin sueldo y hasta echarlo, porque evidentemente, no es culpa de él, que usted no haga la pega. Todo un aderezo de la DirTrab, para una ensalada a la que le sobran los aliños.

Un complemento internacional interesante es el de Estados Unidos, país considerado por muchos nuestro modelo a seguir, y en que la licencia médica no existe como derecho laboral. Allí, su presidente optó desde un principio y sin disimulos, por proteger la economía, para luego y a contrapelo, ir adoptando medidas en favor de la gente ¿les suena conocido? Resultado: el país “líder” del mundo libre, es también ahora, el líder en casos de contagio por Covid-19, o “el virus chino”, como le gusta decir a Trump.

Cuando nos hablan del Estado, pareciera que es un ente maligno, con personalidad propia, que vive en alguna parte y sólo para hacer descalabros. Nadie nos dice que está constituido por cada uno de nosotros, y que no puede ser mejor que lo que seamos nosotros, o sea -dicho en buen chileno- si el Estado es penca, es porque somos pencas. Los Estados que funcionan relativamente bien llegaron a ello mejorando a su gente con alimentación, salud y educación, y ello es resultado del uso de los recursos nacionales y de la distribución del ingreso que ellos generan.

Todo lo anteriormente dicho, no sólo es práctico ni ocurre porque sí: es ideológico, considerando que ideología se define como “Conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político, etc.”

El Covid-19 nos desnuda como nada: mientras escribo, estamos cerca de las 25.000 muertes en todo el mundo desde que comenzó su contagio. En ese mismo mundo, solamente contando hoy, morirán de hambre 15.000 personas, más de la mitad son niños; en lo que va del año, casi 8.000.000 de mujeres de ese mundo, han muerto por abortos clandestinos, y podría poner otras cifras igualmente catastróficas. Lo distinto de esta pandemia, es que nos trae los efectos de la ideología del egoísmo, tal vez convertidos en mascarillas, a nuestra propia cara, bajo nuestros propios ojos. La dureza aséptica de las cifras de lo que les pasa a los demás, ahora amenaza con meternos en ellas a cada uno de nosotros, y pasar a ser otro dato estadístico muerto y enterrado.

Algunos hablan de que esto es un llamado de atención del planeta u otras teorías buena onda; de que de esto saldremos más conscientes y mejores, como si la fiebre amarilla, la peste negra, la gripe española y otras pandemias hubieran mejorado mucho la fraternidad universal. Soy escéptico: llevamos siglos en la ideología del egoísmo, y acá en este país, a lo mejor MI país, pero no -ni por casualidad- “nuestro país”, ese es un mantra que nos recitan y repetimos sin chistar durante al menos tres generaciones.

Algunos dicen que es el momento de la unidad, que finalmente han visto la luz, y que ahora entienden que la solidaridad es la clave humana. ¿Qué tal si partimos por un sistema previsional y de salud solidario, en que todos contribuyamos para el bien de todos? Yo creo que estaría bueno… siempre que no me toquen lo que va quedando, de mi propio fondo de pensiones.

Es la ideología…

Arturo M. Castillo