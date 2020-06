¿Es necesario ayudar con publicidad?

Recibir ayuda o darla supone una interacción que debe ser basada en el respeto, y que debe considerar la dignidad del ser humano que la recibe y la prudencia y empatía de quien la otorga. Es una acción que debe ser íntima. Pues la necesidad de una acción o de algo material no requiere de publicidad, ni menos de una invasión de autoridades y su correspondiente séquito de colaboradores. Si se quiere ayudar a las personas ante una adversidad o momento difícil, se debe hacer desde luego, pero con respeto y en silencio.

Cabe señalar que la distribución de cajas de alimentos, ni siquiera viene del bolsillo de quienes la entregan, sino que proviene de un Estado, al que contribuimos todos, y que no necesita carteles para que se sepa. Podrán decir que el deber de un gobierno es comunicar las acciones que realiza. Es cierto, pero eso ya lo hizo el propio presidente por cadena nacional. Entonces me pregunto ¿era necesario que la primera dama, un ministro y un intendente más sus colaboradores invadieran un hogar para entregar una caja de alimentos?

No sólo estas altas autoridades no respetaron la dignidad de esa persona, sino que además la pusieron en riesgo, ya que se saltaron los propios protocolos que el mismo gobierno en el que participan impuso a millones de chilenos. Es decir, se creen con el poder de infringir las propias normas que instalan, pues qué se les podría reprochar si en la lógica de ellos se creen héroes, incluso se inventan riesgos, y se colocan medallas entre ellos. Para mí no son héroes o heroínas, sino que son villanos, que a costa del sufrimiento y la adversidad que enfrentan millones de familias, pretenden crearse una imagen de generosidad y solidaridad que no tienen, porque probablemente nunca han estado en el otro lado.

Por si fuera poco, instruyen un procedimiento para repartir cajas con publicidad, y cuando se ven cuestionados recién se dan cuenta de que fueron poco rigurosos o prolijos. No sirve que la ministra diga que ella asume la responsabilidad con la típica frase vacía que no tiene correlación con una acción. Si de verdad reconoce su responsabilidad en este absurdo protocolo, la acción coherente y consiguiente es renunciar. No les creo su falta de prolijidad, sino que sus acciones son la demostración más brutal de que creyeron que con este tipo de ayuda podían mejorar la aprobación del gobierno y el presidente. Es una demostración de que, en lugar de aumentar la transferencia directa de recursos a las familias, que es más rápida y ayuda a la economía del barrio y del comercio, prefirieron la publicidad de su “caridad”.

El Padre Hurtado decía que “la caridad termina donde comienza la justicia”. Pero el gobierno en este proceso prefiere seguir con la caridad en lugar de hacer justicia.

Calcularon mal los asesores y las autoridades del gobierno, pues en esto de la distribución de alimentos creyeron que se harían famosos, pero lo cierto es que no nos mostraron empatía, tampoco solidaridad, ni menos respeto. Ha sido quizás la distribución de una caja de mercadería más cara de la historia. Ver a ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremis, funcionarios públicos varios, ocupar su tiempo y medios como repartidores, no muestra eficiencia ni buena ejecución de los recursos públicos, ni tampoco muestra la razón de ser de un Estado, ya que no es función de un Estado o gobierno la caridad, sino que su función principal es hacer justicia y velar el cumplimiento de los derechos de sus ciudadanos. En tiempos difíciles es deber del Estado proteger a sus ciudadanos, y es un derecho recibir ese apoyo. Pero no vengan a publicitar una falsa caridad, y a hacer una apropiación indebida del derecho de un ciudadano ante una adversidad.

Hoy son muchos los chilenos que ayudan a otros sin publicidad, en silencio, y con respeto. Incluso, para los creyentes la Biblia en el evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 3 señala “No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha”. Y, para los no creyentes una muestra de buena educación, es no publicitar las buenas acciones si realmente provienen del corazón o de sentimientos solidarios. Espero lo entiendan los creyentes y la gente de buena educación que gobierna.