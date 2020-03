¿Es necesario tener clases durante todo el día?

Esta semana se vuelve a clases. El ritual de marzo en millones de familias de nuestro país comienza con un nuevo año escolar. Recuerdo el mes de marzo de mi infancia con un solo cuaderno, donde se anotaban los apuntes de todos los ramos, ya que recién en abril aparecían los cuadernos y útiles. No sólo era mi caso sino que el de la mayoría de mi curso. También recuerdo la clásica composición relativa al verano en Castellano, las copias de caligrafía, y entre recreos con pichangas mejores que la mejor final de la Champions League, una que otra anécdota de mis compañeros y amigos al volver a clases.

En el colegio entre estudios también se aprendía jugando con los compañeros, y en la tarde si ibas en la mañana, en el barrio se aprendía entre juegos haciendo las tareas. Teníamos una sola jornada y tuvimos una infancia menos estresante y con más espacio o tiempo libre para jugar, compartir, conocernos entre los del barrio, y también había tiempo para estudiar. Teníamos menos tiempo en las aulas pero no era necesario más tiempo en ellas para aprender lo imprescindible para la vida. Aún no entiendo por qué obligamos a los niños y jóvenes a tener más clases en un sistema obsoleto para este milenio.

Paradojalmente, hoy con jornada completa no necesariamente se aprende más, ni se descubren o potencian más los talentos de nuestros niños y jóvenes, y casi no queda tiempo para que compartan en el barrio, en la plaza, o para poder crear y compartir entre amigos. Crecen en una jornada similar o incluso más dura que la jornada laboral de los adultos.

Con el estallido social del año pasado, en muchos colegios o escuelas las clases sólo fueron de media jornada en los últimos meses. Sin embargo, no fue un caos ni tampoco se vino abajo el país. Creí percibir en el ambiente una sensación incluso de más felicidad, de menos estrés familiar, hubo más tiempo para hacer otras cosas o simplemente “desperdiciarlo”, cosa que creo debe ser un derecho de la infancia.

Es cierto que muchas familias tuvieron complicaciones con el cuidado de sus hijos, pero en muchas partes la red familiar funcionó, y como nos encontrábamos en un ambiente distinto hubo más empatía.

Me pregunto si en este ambiente de cambio constitucional podríamos también debatir respecto al modelo educacional, y la necesidad de tener jornada completa. Es una oportunidad para poder decidir con honestidad respecto de lo que como sociedad estamos construyendo hacia el futuro.

Una Constitución no es sólo un texto legal, sino que es la base de un hogar común. En ello es importante establecer principios como el derecho a una vida buena, donde no se relacione ni se imponga el dinero como el medio para lograrlo. Una vida buena la supongo con la posibilidad de desarrollarse integralmente como ser humano, donde la solidaridad es un elemento esencial. Solidaridad generacional, solidaridad etaria que permita que la justicia social sea algo natural como el aire, donde no sea esencial trabajar por necesidad hasta el último de mis alientos, donde no sea necesario vivir con angustia ante una enfermedad, donde no sea necesario tener que trabajar todo el día, hipotecando el tiempo familiar por una hora extra más, o una hora más de transporte público.

Un nuevo pacto social debe establecer un gran objetivo nacional. Porque hasta ahora se trabaja más y se ocupa gran parte de nuestra vida en hacer andar la economía. Hasta ahora nuestros niños y jóvenes están más tiempo en el colegio pero no necesariamente son más felices y tampoco aprenden más. El tema es que los beneficios de tener jornadas exigentes y extenuantes no se distribuyen adecuadamente entre todos. Por cierto no estoy hablando de dinero, sino que de certezas para todos quienes vivimos y compartimos un mismo territorio.

Yo apruebo un cambio constitucional. Apruebo que nos demos el tiempo y espacio para enfrentar nuestras ideas y posiciones. Algo bueno siempre sale entre gente de buena voluntad. Al final y al principio de todo, sólo se trata de jugársela por tener una vida buena para nuestros seres queridos y para nosotros mismos. Rechace el rechazo, para ello apruebe en abril.