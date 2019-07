Escándalos y droga

A mediados del siglo XX, el colombiano Germán Arciniegas describió magistralmente la realidad continental en su ensayo “Entre la libertad y el miedo”. Hoy pareciera que estamos sentenciados a vivir “entre la democracia y la corrupción”. Esta última es un monstruo de dos cabezas: el narcotráfico y la clase política inescrupulosa.

Once países fueron atrapados en sus redes por la empresa brasileña Ode-brecht, en el mayor escándalo de compra de favores a nivel presidencial. Alejandro Toledo, cuyo mayor orgullo era -según su esposa- ser “un cholo sano y sagrado”, está detenido y en proceso de extradición en Estados Unidos. En la lista de Odebrecht hay otros ex jefes de Estado del continente, incluyendo al también peruano Alan García quien prefirió el suicidio a la vergüenza pública.

Odebrecht superó todos los precedentes. Aunque las investigaciones no terminan, a fines de 2016 llegó a un acuerdo con Suiza y Estados Unidos para pagar multas por dos mil 600 millones de dólares. Con ello saneó sólo parte de sus antecedentes. Sigue siendo indagada por sus negocios ilícitos en Brasil y otros diez países. Aparte de Perú, según The New York Times, una “tarea de fuerza” especializada está investigando en Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador. Se estaría escribiendo así lo que parece ser el capítulo final de una historia sórdida.

Hasta donde se sabe, en Chile la “división de corrupción” de Odebrecht no tuvo éxito. Pero nuestra vida democrática podría estar deslizándose ahora hacia un despeñadero peor: la “narco-corrupción”. El temor a que la guerra contra los traficantes de drogas pueda perderse está detrás de la reciente ofensiva del Presidente Piñera en esta materia. Un primer paso fue la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en un mayor control de las fronteras en el norte del país. Las policías tienen actualmente la responsabilidad de resguardar los pasos limítrofes. En su misión de custodiar el mar territorial, la Armada desempeña un papel vital.

Pero ¿es suficiente este esfuerzo?

El caso de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, justifica las dudas. El narcotraficante sinaloense (de Sinaloa, México), fue condenado la semana pasada a cadena perpetua más 30 años adicionales en una corte de Brooklyn en Estados Unidos. Ode-

brecht, que debió pagar dos mil 600 millones de dólares de multa por sus prácticas corruptas en Estados Unidos y Suiza, no se compara con el imperio del Chapo, sobre quien pesa una multa de doce mil 600 millones de dólares.

La diferencia apunta al volumen de los “negocios” involucrados.

Guzmán había sido hallado culpable por el jurado el pasado 12 de febrero, en un largo y mediático juicio de casi doce semanas. Ahora, poco antes de ser sentenciado, proclamó su convicción: “Aquí no hubo justicia”.

Es lo que él cree, pero al dictar la sentencia, Brian Cogan, juez federal de Distrito, puso énfasis en que cualquier cualidad que lo pueda redimir “no borra la maldad abrumadora” de sus actos.

La descripción de sus crímenes es larga y abrumadora. Pero lo esencial es el hecho de que miles de personas han sido corrompidas por su cartel, organización sólo comparable a la que tuvo Pablo Escobar en Colombia cuyas secuelas no han terminado.

Superada la corrupción empresarial, es hora de enfrentar la narco-corrupción.