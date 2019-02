Esperando la fibra óptica

Domingo pasado, día lluvioso en Puerto Natales, al mediodía ya circulaban noticias del crecimiento de los ríos que bañan el Parque Nacional Torres del Paine. En el supermercado Unimarc largas y demorosas colas. Alguien tiene la iniciativa de avisar que en las cajas no se puede pagar con tarjetas de crédito, sólo dinero efectivo. Desazón entre parroquianos y extranjeros, pues el dinero plástico, lo hemos asumido como parte de nuestros afanes rutinarios. Desbande hacia los bancos más cercanos a buscar billetes. Mis prejuicios me llevan a estimar que debemos seguir masticando nuestro subdesarrollo en materia de comunicaciones digitales.

Me abstengo a escribir en este espacio sobre cuestiones que me dificultan la vida diaria. Pero hay momentos, cuando los obstáculos, propios de nuestra lejanía te hacen reaccionar, pidiendo treguas, como rogativas a un enemigo de muchos rostros. Son los momentos, cuando nos damos cuenta de nuestra precariedad como habitantes de estos territorios; por eso echamos mano inconscientemente a conductas compensatorias colectivas. ¡Qué bien se vive en Natales!

Mi vía crucis de estos meses de verano austral, comenzaron cuando debido a fuertes vientos en mi lugar de trabajo quedé sin teléfono fijo e internet. Ya sabía lo que era enfrentarse con la empresa Movistar para pedir el restablecimiento de servicios. Muchos natalinos desconocen que Movistar es monopólica en nuestra ciudad en internet. No tiene competidores por parte de las otras compañías de telecomunicaciones en el acceso a este medio.

Cuando te desconectan del sistema que formaba parte de tu rutina diaria es cruel y más aún cuando debes enfrentarte a empresas como las grandes transnacionales de la comunicación; ellas no tienen un ente responsable, sólo funcionarios que la organización compleja a la cual pertenecen, los obliga a seguir una pauta inalterable y carente de respuestas atingentes a las contingencias.

En todo este proceso de contacto con el avance de las telecomunicaciones, duele saber que el Estado, está realizando una fuerte inversión de conectividad, entre las regiones australes con el Chile continental. No cabe duda que el gran beneficio comercial será para las empresas de telecomunicaciones; todas ellas, no están a la altura del esfuerzo estatal, de entregarles carreteras de fibra óptica. El Sernac registra en sus reclamos que los servicios de telefonía móvil concentran un 40 por ciento de los llamados de los usuarios.

El tendido del cable entre Puerto Montt y Puerto Williams con una extensión de 3 mil kilómetros depositados en el lecho marino, implican un desembolso de 61 mil millones de pesos para el Estado chileno.

El cable marino de fibra óptica fue adjudicado en octubre de 2017 y las empresas a cargo de su instalación tienen 26 meses para el despliegue de dicho conductor. Esta iniciativa estaba incluida en el Plan Especial para el Desarrollo de las Regiones Extremas. Hasta ahora, éramos dependientes de una extensión de un cable proveniente de la República Argentina para las telecomunicaciones. Esta iniciativa ratifica el sentir ciudadano que las medidas tomadas por el gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de terminar con el aislamiento de nuestra región, por lejos, correspondió a un gobierno inmerso en las necesidades de nosotros los ciudadanos australes, que por muchos años esperábamos incentivos que justificaran nuestra presencia en territorios donde son pocos quienes se atreven a poblarlos.

Relacionado