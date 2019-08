Eugenia Prado Bassi (desde la otra vereda)

Eugenia Prado Bassi (1962) interviene desde la década de 1980 la cotidianeidad nacional con diversas manifestaciones de arte, a través de las cuales expresa o expulsa lo que lleva dentro. No estamos hablando de una escritora en el estricto sentido de la palabra y es bueno -creemos- que eso quede claro desde un principio, no obstante, su mayor producción proviene de la literatura.

Prado no nos habla precisamente desde la vereda soleada (como en la vieja canción de jazz: “On the Sunny Side of the Street”), al contrario, generalmente nos paseará por zonas oscuras de la sociedad. Para ello, echará mano a todo lo que tiene a su alcance: su formación de diseñadora, su aprendizaje, su imaginación, la interacción con sus lectores, su afición o dependencia extrema de las máquinas, las nuevas tecnologías y las redes sociales.

“Su escritura indaga en la identidad humana, como lo son las representaciones del cuerpo en el tiempo actual en el cual estamos constantemente conectados debido a los aparatos tecnológicos de hoy. Se interesa también en las relaciones entre géneros y la representación femenina en el patriarcado” (https://biblioteca-virtual.fandom.com/es/wiki/Eugenia_Prado_Bassi).

Su escritura -agregamos nosotros- traspasa moldes, esquemas, reglas. Es una creación experimental y desestructurada; en una misma obra puede no haber linealidades narrativas, ni apego estricto a un género literario determinado, denotando incluso una cierta (y muy bien manejada) dispersión. Sin embargo, entre distintas obras existen hilos conductores de constantes temáticas (como el feminismo, la diversidad, el género, el registro de los cambios en la sociedad) y posiciones políticas claras con propuestas radicales. Es la rebelión, el grito desgarrado contra el poder y el abuso de todo orden (en especial contra los más vulnerables) por parte de un sistema social, político y económico que los aplasta y los ahoga, un sistema que reproduce, multiplica y tapa la injusticia: “mi trabajo más fuerte está en relación a los temas tabú” (www.laboratoriodeescrituras.cl/elegi-estar-fuera-hay-una-rebeldia-que-se-esta-moviendo-sin-rebeldia-no-hay-textos/).

Lo suyo son obras de largo aliento y en movimiento constante, es el caso de “Asedios” novela que lleva más de dieciocho años “en proceso”. Según ella misma nos cuenta: “…empecé a trabajar un texto, el año 2000 “Hembros”, que luego el año 2004 se transformó en “Hembros: Asedios a lo post humano”, que fue la novela instalación (donde combina literatura, dramaturgia, música, diseño y tecnología) después de eso, este texto ha seguido en proceso todos estos años. La idea es explorar los registros de una mente ciborg conectada a la máquina y cómo se modifica la relación cuerpo máquina, ser un poco testigo directo de estos cambios tecnológicos, porque yo entré al computador a los 24 años y no salí nunca más” y agrega: “este texto además oscila y lo he publicado en muchos lugares distintos y formatos distintos de las redes, así que siempre está en desplazamiento constante de soportes, espacios, lectores, es un texto que está en circulación desde el año 2000”. Este constante desplazamiento de sus obras lo apreciamos también en las nuevas ediciones que, más que ello, son re-escrituras de versiones anteriores.

Con catorce obras publicadas (novela, instalaciones, cuento infantil, dramaturgia, multimedia) Eugenia Prado Bassi se revela como un gran referente de la literatura y el arte en nuestro país. Debemos destacar conjuntamente con su excelencia creativa, su gran generosidad, que la impulsa a poner su trabajo a disposición del público en su sitio web (http://eugeniapradobassi.cl/) o su blog (http://eugeniaprado.blogspot.com/).

Eugenia Prado Bassi nació en Santiago de Chile en 1962. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Católica de Chile, donde actualmente cursa el Magister en Estéticas Americanas. Es editora y co-fundadora, de Ceibo Ediciones.