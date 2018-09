Ex subdirector se quejó por asunción de dirigente como director del hospital

Texto y foto Edmundo Rosinelli

El ex subdirector médico del Hospital Clínico de Magallanes, y actual jefe de Maternidad de dicho centro asistencial, doctor Raúl Martínez Guzmán, hizo una presentación formal a la dirección del Servicio de Salud Magallanes, cuestionando la subrogancia del jefe de Finanzas, Claudio Barrientos Goic.

Las críticas van por el lado de su calidad de dirigente regional de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss).

Recientemente la Contraloría Regional emitió un dictamen, definiendo cambios en la línea de subrogancia del hospital y el Servicio de Salud, dejando fuera de estos cargos a los médicos. Por eso el mes pasado debió abandonar la dirección el radiólogo Claudio Barría.

Raúl Martínez igual renunció a la subdirección médica, aduciendo razones netamente personales, aunque de todas formas mencionó situaciones adicionales originadas por la disposición de la Contraloría que, a su parecer, “no se aplica en otras regiones del país”. Una decisión que a su juicio es “inaceptable” y por lo mismo no entiende que aún el Colegio Médico no diga nada.

“Esto provoca, en este hospital, que ya no se tenga que tener méritos para ser directivo, solamente se necesita estar en un escalafón de grados”.

A Martínez no le parece que Barrientos subrogara en el hospital. Pone el ejemplo de que en una empresa privada sería inaceptable que el gerente sea además dirigente gremial.

En el caso del hospital, dijo, “se ve feo, por decir lo menos, que Barrientos, siendo dirigente gremial, asuma como director del hospital. Sean los días o las horas que sean”, considerando esto como poco ético.

Versión de Barrientos

El aludido, Claudio Barrientos, respondió que no hizo más que cumplir con una obligación legal, cuando le pidieron que asumiera como director subrogante.

“Estoy llegando al tope de mi carrera, después de casi 40 años, escalando grado a grado, como corresponde, y por esas circunstancias del destino me tocó ser subrogante y lo asumí”.

“No podía oponerme, argumentando razones personales, como es lo gremial, porque de lo contrario me arriesgaba a la aplicación de la Ley de Probidad”.

Cuando le enrostran una actitud poco ética, el jefe de Finanzas responde que no son incompatibles, porque no tiene conflictos de interés. “Si fuera así me queda claro que tendría que abstenerme, y nada de eso ocurrió en los 10 días que estuve a cargo del hospital. Entonces no hay ninguna actitud poco ética. El (Martínez) se refiere a mí así por una suerte de animadversión gremial. Y cuando el doctor Barría (Claudio) fue un año y cuatro meses director también estaba en el Colegio Médico. Además, el doctor Barría tiene intereses particulares que yo no tengo. Yo soy un funcionario público neto, nada más”.