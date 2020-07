Falacias sobre el retiro del 10%

Por Hernán Rocha

Me acaba de llegar una carta referida a la ley del Retiro del 10% de la AFP, que en una parte reza: “Queremos que sepas que estamos plenamente conscientes que la crisis sanitaria ha afectado a muchas familias de nuestro país … Sin embargo, estamos ciertos que esa ayuda no debe ser a costa de retirar tus propios ahorros, que con tanto esfuerzo has ido acumulando durante tu vida laboral para tu vejez”.

Es impresionante el nivel de cinismo aplicado al indicar que el esfuerzo de mi ahorro se vería reflejado en mi retiro. Todos ya sabemos que esto no es así, que la promesa de la tasa de reemplazo del 70% nunca fue.

Por otra parte, la Asociación de AFP argumenta que lo que se está haciendo, “es que las generaciones que se van a pensionar en un tiempo más se queden con una pensión muy por debajo de lo que deberían”. ¿Cuánto muy por debajo?

Lo cierto es que comenzar majaderamente e insistir que todos vamos a perder si retiramos un 10%,y que será “pan para hoy y hambre para mañana”, es una falacia que se quiere instalar como cierto, pues claramente el mañana para la tercera edad, en su mayoría, es actualmente de hambre, porque se le aplicó este fracasado sistema de ahorro individual a través de las AFP.

Entonces, ¿De dónde vienen las presiones que se reflejan en sectores políticos, el gobierno (específicamente el Ministro de Hacienda) y las AFP?

Si tomamos las cifras de Ciedess, este indica que “a marzo de 2020, el 10% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual de cotización obligatoria ascendían a US$14.755 millones y en base a los diferentes tramos y límites para el retiro señaladas en el proyecto, se estima que si la totalidad de los afiliados se acoge a esta opción, el monto máximo a retirar podría alcanzar los US$16.650 millones”, es decir, esto implica que tendrán que liquidar acciones con sobre-oferta y la lógica del mercado que tanto defienden, les bajará los precios y así deberán liquidar más acciones para juntar los millones requeridos.

En este punto es donde entran los que pierden, que en una genial explicación Daniel Matamala nos ilustra, enseñando que las grandes corporaciones hacen uso de los fondos de las AFP a través de inversiones que los convierten en una fábrica de influencias de capitán a paje. Ellos son los que se preocupan que la “gallina de los huevos de oro” se comience a vaciar y consecuentemente nuestra economía basada en esos papeles, se derrumbe cada vez más para estos pocos que conforman el 1% que se queda con el 26,5% de la riqueza del país, según la Cepal.

Me viene a la memoria que en el acta de discusión de esta genialidad de José Piñera, el general le dice: “Partimos de la base de que estamos de acuerdo. Yo considero que es necesario un nuevo sistema, pero me angustio cuando veo que habrá tanta plata y aquí todos los vivos…”.

Ya sabemos quienes son los vivos de su angustia, porque lo que es los cotizantes, no perderemos más de lo que hemos perdido, pues durante años invertimos en pan, para pasar hambre mañana.