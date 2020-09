Fiestas Patrias en tiempo de pandemia

Por Homero Villegas Núñez, Gobernador provincial de Magallanes

Llegó septiembre mes de la patria, pero sin lugar a dudas éste no ha sido el año que pensábamos que sería. Han transcurrido ya más de nueve meses desde que se declarara la pandemia mundial y en nuestro país ya entramos al sexto mes de esta emergencia sanitaria que nos ha trastocado la vida y el calendario.

Todos en lo más profundo queremos que esto termine, que podamos hacer una vida normal, con las pequeñas y grandes cosas que conformaban nuestra vida.

Ya llevamos una semana del mes de septiembre de 2020, mes tan significativo para todos los hombres y mujeres de nuestra patria, el mes de la chilenidad, mes del inicio de la primavera donde todo florece y donde están enraizadas nuestras más profundas tradiciones que nos identifican como nación. Porque hemos pasado toda una vida celebrándolo, por eso, hoy más que nunca nuestra mirada se fija hacia los recuerdos que nacieron en la niñez y nos han acompañado toda nuestra vida, que nos dice que septiembre se vestía de tricolor, de juegos tradicionales, de parejas entonando y bailando la cueca, nuestro baile nacional, desfiles cívicos y militares con la gran parada militar en el parque O’Higgins como broche de oro; además del olor y sabor de nuestra exquisita gastronomía chilena.

Esta vez el mes de la patria tiene lugar en medio de una pandemia, una crisis global que ha enfermado a millones de personas en todo el mundo y ha causado la muerte de cientos de miles, al mismo tiempo que ha originado un gran daño en la economía mundial.

Será un 18 de septiembre como nunca lo vivimos antes. No será el 18 al que estábamos acostumbrados, pero, aunque no podremos realizar las celebraciones típicas, no debemos de cejar en celebrarlo como Dios manda junto a nuestras familias y amigos cumpliendo con las restricciones de cantidad de personas por reunión indicadas por la autoridad sanitaria, pero debemos mantener el espíritu en alto. Esta pandemia es un desafío más de los tantos que hemos encontrado y seguiremos encontrando, durante nuestra vida, y en esta fecha y en otras importantes para nosotros, debemos revestirnos de fuerza para salir adelante, derrotar nuestros miedos y vestirnos de templanza.

El mundo ha sufrido de pandemias a lo largo de toda su historia, como por ejemplo; el sarampión, la viruela, la gripe española, la peste negra y el VIH, que ensombrecieron la vida de muchas personas y causaron estragos en su momento, y aunque este coronavirus Covid-19 aún no tiene cura, tengo la esperanza de que lo vamos a superar, hoy que disponemos de muchos avances tecnológicos para combatirlo y con la ciencia tratando de encontrar una solución, nos da la confianza de que, una vez más, saldremos adelante.

El escenario es complejo, y es el anhelo de nuestro gobierno que la situación se vaya estabilizando y avancemos paso a paso. Hemos comprendido que queda camino por recorrer y por eso, no debemos relajarnos, no podemos actuar con egoísmo, sabiendo que una parte importante de la población, la de nuestros adultos mayores, es catalogada como la más vulnerable ante el Covid-19 y ante eso, tenemos que actuar con solidaridad, porque, aunque todos queremos cuidar a nuestro círculo más cercano, nuestra obligación, no sólo como gobierno, sino que, como seres humanos es proteger a toda la comunidad.

Por eso en este mes de la patria, la celebración se transforma en respeto, en ayuda, en comprensión para quienes están padeciendo y también para quienes están colaborando. No, no es una receta, ojalá la tuviera. No, no es sencillo. Sólo siento que por respeto a los que se han marchado a causa de esta pandemia, al agotado cuerpo médico, a los que aportan solidariamente, desde la calle o en sus casas, a quienes perdieron su trabajo, y a quienes no han dejado de cumplir su labor desde el primer día, debemos dar paso, esta vez, a una conmemoración simbólica, generosa, que nos enaltezca como seres humanos.

Es la mejor forma de rendir honores a la patria. Que nuestra bandera flamee entre expresiones de solidaridad. Que la gente cante, que la música resuene en nuestro querido Magallanes y en todo el país, con sentimiento, empatía y verdadera unión, porque este septiembre es diferente, porque el cuidarnos a nosotros mismos, para cuidar a los demás, es hoy un deber patrio y debemos esforzarnos por empatizar con los compatriotas más necesitados. Esa es la mejor forma de rendir tributo a nuestro amado Chile.