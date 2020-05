“Foto de portada y otros cuentos” Diego Muñoz Valenzuela

Este conjunto de trabajos de Diego Muñoz Valenzuela (Constitución, Chile; 1956) es una re edición de “Déjalo ser” volumen publicado en 2003 por la editorial Fondo de Cultura Económica. Es una actualización del libro original, mediante su relectura y revisión de detalles en una labor conjunta autor-editor.

Al momento de su primera edición, había pasado poco más de una década del término de la última dictadura que asoló a Chile y ya existía en muchos el convencimiento de que la democracia tan ansiada, lo sería “sólo en la medida de lo posible”. En ese estado de cosas, entendemos, el autor mira hacia atrás y lo hace “desde adentro”, como si hubiera estado ahí para poder contarlo después (y en primera persona). Nos encontramos entonces con un narrador-protagonista de refinada y amena escritura, apoyado por muy buen manejo de los diálogos, en especial, los de corte intimista y una acertada categorización de los personajes, sin llegar necesariamente a la exploración psicológica.

Por medio de casi la totalidad de los relatos podemos proyectar el derrotero de vida de este narrador-protagonista, con la historia inmediata de Chile como telón de fondo: desde la infancia provinciana, pasando por la adolescencia y la vida universitaria en Santiago, hasta el joven profesional imbuido en el mundo de la consultoría de empresas y luego padre de la típica familia de clase media emergente que habita en un condominio. Por estas páginas desfilan distintos personajes, muchos de ellos desesperanzados, frustrados y con sus miserias a cuestas, producto de sus propias acciones o sus circunstancias.

En este recorrido por escenarios y épocas reconocibles, vendrá el encuentro (aparición) con el padre que ya partió de este mundo (uno de los pocos personajes que sale indemne), la añoranza de los amores tormentosos en la etapa de adulto joven o los ajustes de cuentas con los compañeros de la lucha contra la dictadura en cuanto a “quien puso más” (palabra vs. acción). Quedan como símbolos de tiempos idos, por ejemplo, las referencias recurrentes a ese bitter batido del bar del “Hotel City” o las idas a la Caleta de Quintay. En el fondo, un contrapunto entre lo que fuimos y lo que nos queda: “¿Qué queda de esa época, además de los recuerdos? Poco más que nada, una que otra remembranza, o más bien el espectro de ideales derrumbados, la ironía como recurso final de salvataje, al afán por la comida de otros países, la costumbre de andar con un libro a rastras, las ganas de estar mirando el océano frenético, como los ojos que tengo enfrente” (en “Ojos un poco perdidos” recordando la etapa del grupo de matrimonios amigos cuando eran jóvenes profesionales). Todo ello no logra tumbar al narrador que, con una que otra herida, salva el honor y queda con saldo a favor en los ajustes de cuentas con un pasado del cual no logra desprenderse.

“Foto de portada y otros cuentos” es un muy buen texto de Diego Muñoz Valenzuela, una colección de relatos con hilos comunes a partir de cuales se podría construir una interesante novela. Un libro como para leerlo saboreando un bitter batido; aunque no sea el mismo que nos acercaba el viejo garzón del “City” que: “jugaba a la perfección su papel, un justo intermedio entre la sumisión y la camaradería, que va desapareciendo junto con los bares tradicionales, sustituidos por los higiénicos pubs de fin de siglo” (“Déjalo ser”).

Diego Muñoz Valenzuela es uno de los más importantes escritores chilenos de la actualidad. Ha publicado once volúmenes de cuentos y seis novelas, y en colaboración con otros autores, dos libros ilustrados y cinco antologías de cuentos.

“Foto de portada y otros cuentos”, Diego Muñoz Valenzuela -1ª edición- 2020. Zuramérica; Santiago, Chile, 162 pgs. Disponible próximamente en ebook.