Futuro incierto

Por cierto que todos los momentos adversos de la existencia humana cuentan con su lado B. La propia Segunda Guerra Mundial sirvió para desarrollar la técnica a tales niveles que diez años después los automóviles se vendían a precios módicos y permitió que la clase media norteamericana y europea se desplazara más rápidamente.

Con esto del coronavirus sucede algo similar. El teletrabajo me ha cundido como callampa después de la lluvia. Claro que también he tenido los altibajos propios de una pandemia jamás vista en la historia.

LO BUENO: soy mi propio jefe

LO MALO: ya me debo dos quincenas

LO PEOR: creo que me voy a despedir.

NO LO OLVIDEN

Estoy seguro que el 31 de diciembre de este año tendremos una celebración modesta, con menos copete y conversaciones con más sentido. Si no aprendemos de este cachetazo que nos brindó Dios (o un laboratorio chino) ¿con qué aprenderemos a ser más solidarios y mínimamente humanos?

Parece que ya estoy escuchando uno de los tantos diálogos de fin de año:

– ¿Y qué aprendiste durante el año 2020?

– Que hay que hervir más al murciélago.

LA VIDA NOS CAMBIO

Por cierto que una pandemia de esta envergadura ha traído coletazos que son difíciles de cuantificar. No creo que las cifras oficiales puedan auscultar todo lo que pasa al interior de los hogares. Ello es imposible.

En mi caso, debo confesarles que aún no he decidido dónde pasar este fin de semana.

No sé si en mi pieza, en la cocina…o en el living.

HAY QUE APRENDER A DECIR NO

Veamos un ejemplo clarísimo:

– Vamos por una cerveza?

– NO veo por qué NO.

PODRIA SER PEOR

En momentos en donde todo el planeta habla del mismo tema, ahora nos ponemos en el caso de los que han sufrido situaciones como las que padecemos ahora. Recuerdo que en una obra de Tolstoi uno de los personajes lanza una frase lacerante:

-¡Cuándo te pase a ti vas a saber que es cierto!

Me hizo ruido, me hizo pensar y me hizo sentido.

Todo esto pudo haber sido mucho peor, y es mi consuelo. Imagínense si cerraran todos los supermercados. Tendríamos que salir a cazar para comer. Y yo no tengo idea donde se pueden cazar croquetas.

EDUCACION CIVICA

Los chilenos hemos sacado fuerzas de flaquezas en estos días aciagos. No cabe duda que el chileno ha aprendido del rigor y más medidas gubernamentales han sido atinadas. A ello agregaría yo el temple del chileno, que ha adoptado una actitud casi filosófica para pasar esta hecatombe.

En resumen, los chilenos no pedimos tanto. Con que nos dejen salir y nos abran los bares siete veces a la semana es suficiente

Lo de ir a trabajar…¡tampoco urge tanto…!

¿VENGATIVO, YO?

No lo soy, pero admito que estoy viajando a China con una cajita llena de mosquitos del dengue.

Esto no va a quedar así…