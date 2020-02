“Gabriela Austral: Su vida en la Patagonia chilena. Revisión histórica (1918-1920)”. Dusan Martinovic Andrade

En el texto que hoy reseñamos, el historiador regional Dusan Martinovic Andrade aborda el período en el cual la Premio Nobel chilena Gabriela Mistral (1889-1957) vivió en Magallanes: desde el 18 de mayo de 1918 al 5 de abril de 1920.

El autor comienza con un análisis de las circunstancias que motivaron la llegada de Gabriela a la zona y una exposición de la situación del Magallanes en 1918; situación marcada por una serie de conflictos sociales producto del decaimiento de la actividad económica, cuyos efectos impactarán especialmente a los trabajadores, incluidos sucesos de trágicas consecuencias, frente a los cuales la maestra no permanecerá indiferente.

La Mistral, según nos cuenta Martinovic, paralelamente a su rol de directora del “Liceo de Niñas” de Punta Arenas y su trabajo personal de escritura, desarrollará una amplísima actividad cultural y social, materializada en iniciativas como la Biblioteca Popular, los cursos para trabajadores (as) en la Sociedad de Instrucción Popular o la edición de la Revista “Mireya” junto a su coterráneo avecindado en Magallanes, el poeta y abogado Julio Munizaga Ossandón.

El autor indaga en las relaciones de Mistral con la Iglesia, la Masonería o los sindicalistas, además de sus vínculos con integrantes de la sociedad magallánica, como Juan Bautista Contardi, Sara Braun, o las hermanas Menéndez. También se refiere a su mítica estadía en el Hotel “Tres Pasos” de Última Esperanza.

En el libro encontramos fotografías y diversos documentos inéditos, entre ellos, los hallados hace un par de años en el Liceo Sara Braun, relativos a una auditoría efectuada a su período de directora, en la cual se le objetaron algunos comprobantes contables, minucia -estimamos- que no empaña en absoluto los logros de su gestión, no obstante, el examen de cuentas fue aprovechado por sus detractores (as) para deslegitimar los homenajes y nombramientos de la maestra.

“Gabriela Austral” es el primer texto que aborda desde una perspectiva exclusivamente histórica los años magallánicos de Gabriela Mistral, es un trabajo que denota un cuidado esfuerzo de investigación y que -a nuestro modesto entender- merece difusión de alcance nacional, pues nos muestra uno de los períodos más importantes de la vida de la Premio Nobel, una etapa prácticamente ignorada por gran parte de la copiosa literatura relativa a la poeta.

Después de leer el libro, nos invade la sensación que esta Gabriela que anduvo por acá es muy distinta a la que se nos mostró desde siempre en el colegio y en la bibliografía tradicional. Al respecto, no podemos ignorar que aquí cumplió sus treinta años y que le tocó una época convulsa, puede ser que ello induzca o motive nuestra sensación, pero una reflexión de Martinovic a propósito de un asado de cordero, con el cual agasajaron a Gabriela en Última Esperanza nos arroja algunas luces. “Comeré igual que Abraham a pura mano habilidosa y robusta mordida” escribiría en relación a este episodio la Premio Nobel, poniendo en entredicho las decenas de biografías que la retratan como una ferviente y estricta vegetariana, “Gabriela no fue tan ferviente, ni tan estricta en la Patagonia”, remata Martinovic y con eso nos quedamos.

Dusan Martinovic Andrade es profesor de historia y escritor. Ha ejercido la docencia en el Liceo Sara Braun y la Universidad de Magallanes. Se desempeña como investigador en el Museo Regional de nuestra ciudad.

“Gabriela Austral: Su vida en la Patagonia chilena. Revisión histórica (1918-1920)”. Dusan Martinovic Andrade -1ª ed.- Punta Arenas, Chile: Fondo Nacional del Desarrollo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Colegio de Profesores A.G., Liceo Sara Braun, 2013, 168 pgs. Dibujo portada; Juan Carlos Muñoz Alegría.

Nota: Existe una segunda edición de este libro (2016), sólo tuvimos acceso a la primera para hacer esta crónica.