Gabriela Mistral: a cien años de su visita a Ultima Esperanza

Justo hoy miércoles 6 de febrero se cumplen cien años de la visita de Gabriela Mistral a Ultima Esperanza. Como, para no destacar esta fecha, por lo mucho que hay implícito en tan importante acontecimiento. Por aquellos años -la ya conocida poetisa- se encontraba cumpliendo labores como directora del Liceo de Niñas de la ciudad de Punta Arenas. Luis Aguirre Cerda, hermano del entonces ministro de Educación, Pedro Aguirre, después Presidente de la República, se desempeñaba como médico en el territorio de Magallanes, le solicitó al ministro enviar una educadora de muchos pergaminos para poner orden y levantar el prestigio del liceo.

En círculos frecuentados por el doctor Aguirre, preferencialmente la masonería, había mucha preocupación por el rezago de la educación pública y de la forma como avanzaba en las preferencias de los estudiantes australes, los colegios sostenidos por los salesianos y las hermanas de María Auxiliadora.

El 18 de mayo de 1918 en el vapor Chiloé llegaba a la ciudad de Punta Arenas la nueva directora, junto con otras docentes, teniendo como misión “reorganizar un colegio dividido contra sí mismo y ayudar en la chilenización de un territorio donde el extranjero superabunda”. Al saber de la llegada de Lucila Godoy Alcayaga a estos fríos territorios, Carlos Pereira escribe al director del “Ateneo” de Madrid, una carta con una dura reflexión, “A ese lugar han relegado los chilenos a su más grande poetisa”. No todos entienden, ya en aquellos años Magallanes, ha comenzado a conocer los grandes beneficios de la explotación de la tierra, por lo tanto ya no es una despreciable colonia penal.

Será común que la poetisa haga referencia en sus escritos al “país de los chilenos olvidados” y más de alguno de sus amigos escritores recalque “más lejos que ella sólo fueron los muertos”. En uno de los poemas del libro “Desolación” aparece aquella conocida sentencia… “La tierra a la que vine no tiene primavera; tiene una noche larga que cual madre me esconde”. Ella nos bautizó como el país de las nubes viajeras.

Siempre en los círculos literarios se le descalificaba por estar tanto tiempo en el extranjero y no volver a su país para empaparse de sus campos, ciudades y habitantes como esencia para sus creaciones poéticas. Para responder a las acusaciones de “descastada”, en una entrevista al diario El Nacional de Caracas (1953) se defiende y esgrime su predisposición de haber vivido estoicamente en tierras magallánicas, “Yo que viví en la Patagonia, en aquel clima extraño, perverso, respirado por los mejores elementos humano, yo que vi la aurora austral no puedo ser descastada”. El periodista le pregunta si la Patagonia influyó en su poesía. Su respuesta no deja lugar a dudas: “De una manera absoluta”. No en vano su primer libro lleva por título “Desolación” con el nombre del poema inicial de los tres “Paisajes de la Patagonia”.

El día 6 de febrero de 1919 llegará por tierra en uno de los automóviles de su amigo Rogelio Figueroa hasta Ultima Esperanza. Su anfitrión en tierras natalinas, era dueño del Hotel Tres Pasos, ubicado hasta hoy en el camino que lleva a Cerro Castillo; todo en territorios de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. Son días agitados en los pequeños poblados de Puerto Natales y Bories. Justo cuando llega a las cercanías de dichos territorios, ha llegado al muelle natalino el vapor “ Alejandro”; a bordo viaja el juez Oscar Miranda Aguirre, para interrogar a quienes aún estaban en el poblado y son acusados como participantes de los enfrentamientos, muertes y saqueos en los sucesos del 23 de enero de ese año. Las bodegas del barco servirán de lugar de prisión para una veintena de trabajadores natalinos. Serán llevados a la capital del territorio y sometidos a un juicio que duró prácticamente cuatro años.

Gabriela Mistral junto a su amiga la pintora Laura Rodig, llegarán incluso hasta los caminos cercanos a las Torres del Paine, donde la sensibilidad de ambas será puesta a prueba, ante aquel templo pétreo, enmarcado por lagos de tonalidades impensadas. Las crónicas dicen que a su regreso a Punta Arenas, extasiada por lo visto en Ultima Esperanza, declararía si esos paisajes estuvieran más cercanos -en sus opciones- habría estado el quedarse en Magallanes.