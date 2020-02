“Gabriela Mistral, pública, secreta” Volodia Teitelboim

Volodia Teitelboim Voloski (1916, Chillán-2008, Santiago de Chile) nos entrega en este libro su visión de Gabriela Mistral (1889-1957): “A esta mujer famosa, que nació un siglo después de la Revolución Francesa y no precisamente en París, en el fondo se la conoce poco”, “De ella se ha dicho lo mejor y lo peor. Tiene fieles a su culto y detractores fanáticos…”.

Acudiendo al género biográfico, Teitelboim recorre la vida de la Mistral desde Vicuña hasta Nueva York, pasando por todos sus destierros, incluido el del bienio vivido en Magallanes (mayo 2018-abril 2020) al que dedica dos capítulos, los cuales abordaremos en la presente reseña.

Teitelboim se centra en la reacción y desenvolvimiento de la maestra en el entorno social, político y económico de la región y en el resultado del destierro en cuanto a superar la pena de amor que la trajo hasta la Patagonia.

El autor, mediante un análisis dialéctico, expone la situación del territorio, desde el paso de Hernando de Magallanes en 1520, los intentos de la Corona Española por hacerse de estas tierras, la toma de posesión por la República de Chile en 1843 y la colonización de los grandes capitales terratenientes, con sus consecuencias de exterminio de las razas originarias y en las condiciones de vida de la clase trabajadora. En 1918 ésta era una sociedad de clases nos da entender el autor: “Cuando Gabriela Mistral llega a Punta Arenas no puede menos que escandalizarse por la magnitud de las diferencias entre las clases. Ese espectáculo la marcó para siempre” y citando el poema “Señor, es el invierno” concluye que “Como se habrá advertido, la señora o señorita no era neutral”: “Tus pobres, mi Señor, mira tus pobres./ ¿Los sientes tiritar? La nieve es dura como hembra lasciva/ Y ellos, los otros, son más duros que las nieves”. Al respecto, sabemos que la maestra no se quedó sólo en la poesía y la observación.

Como ya lo señaláramos en crónicas anteriores, y citando al mismo Volodia, Gabriela llegó al Magallanes geográfico para salvarse del Magallanes humano (o inhumano: su gran amor el poeta Manuel Magallanes Moure). De nada sirvieron la distancia y el frío polar, los poemas arrojados a las aguas del estrecho de Magallanes o a las estufas de su habitación: “De vuelta a Santiago se le desploma toda la historia del viaje al olvido. Ha fracasado.”, nos dice Teitelboim.

“Gabriela Mistral, pública, secreta” rescata una Mistral alejada del mito; es un texto documentado y de amable lectura gracias a la elegante y entretenida prosa de Volodia Teitelboim. Su autor, en los capítulos dedicados al bienio magallánico, recurre principalmente al artículo “Presencia de Gabriela Mistral” de Laura Rodig, quien fuera su compañera en el periplo austral y también al estudio “La Desterrada en su Patria” del magallánico Roque Esteban Scarpa.

Finalmente, y con el debido respeto que se merece el autor, nos permitimos observar sus citas al “prólogo” que Gabriela Mistral le habría escrito a Scarpa para “La Desterrada en su Patria”. El aludido “prólogo” es una ficción de Scarpa -que él mismo explica en su libro- ficción que Teitelboim da por cierta. Por otra parte, no podemos pasar por alto la omisión de Teitelboim al no incluir a Gabriela Mistral en la “Antología de la Poesía Chilena Nueva” (1935, en co-autoría con Eduardo Anguita) que constituye, hasta la fecha, una de las grandes polémicas en la historia de la literatura chilena.

Volodia Teitelboim Volosky, de profesión abogado, dedicó su vida a la literatura y la política. Periodista, crítico literario, novelista, ensayista y biógrafo, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 2002. Fue parlamentario y dirigente del Partido Comunista de Chile.

“Gabriela Mistral, pública, secreta”. Volodia Teitelboim -2ª ed.- Santiago, Chile: Ediciones BAT S.A., 1991, 334 pgs. Edición a cuidado de Jimena Pacheco, ilustración de portada: Roser Bru.