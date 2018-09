Ganarle a los miedos

Hace un tiempo leí en una revista un reportaje en que entrevistaban a diversos personajes acerca de sus miedos; allí desfilaban varios de los temores que atraviesan la vida de esas personas y de tantas otras: miedo a enfermar, miedo a la pobreza, miedo a los delincuentes, miedo a que no me quieran y quedarme solo, miedo a morir, miedo al fracaso, miedo a quedar ciego… y una larga lista que puede ir creciendo con lo que agreguemos usted o yo.

Esto de vivir con miedo es un fenómeno creciente en nuestra sociedad. Hay miedos que tienen que ver con temas o situaciones no resueltas en la vida de cada uno, y hay miedos que tienen que ver con situaciones de la sociedad que se perciben como una amenaza. Así, mucha gente ha dejado de salir a ciertas horas, o ya no van a ciertos lugares, y han reforzado la seguridad de sus casas. Detrás de todo esto hay una importante tarea para las diversas autoridades que deben ocuparse de la seguridad pública, pues un país no puede crecer con gente paralizada por el miedo, o desarrollarse viviendo a la defensiva, o enfrentar los nuevos desafíos con personas encerradas en sí mismas para protegerse. Pero también hay una insustituible tarea de maduración personal frente a los miedos que nos paralizan.

También en Punta Arenas hay gente que tiene mucho miedo a la delincuencia y a cierta sensación de impunidad, miedo a seguir sintiéndose engañados e indefensos, miedo a las jaurías de perros que vagan por las calles, miedo a las promesas incumplidas, miedo a que no pase nada y todo siga igual…

Todos sabemos que el miedo -bien entendido- es una saludable señal de alerta ante el peligro, y hay que aceptarlo de ese modo; es decir, como una señal que nos advierte ante la presencia de un posible peligro. Pero otra cosa muy distinta es cuando el miedo se va apoderando de la mente y de nuestro actuar, nos quita libertad, nos paraliza ante los desafíos de la vida de cada día y nos encierra en actitudes defensivas y marcadas por la desconfianza ante todo y ante todos.

Cuando el miedo comienza a llenar nuestra vida, se convierte en un poderoso motor que consume mucha energía personal y nos paraliza. Sentir que se vive bajo amenaza es una de las situaciones más difíciles para el desarrollo personal y para la convivencia social, porque los demás son vistos como amenazas y cada uno se encierra en su perímetro defensivo.

Ante los miedos que nos paralizan en la vida personal y desfiguran la convivencia social, los sicólogos nos dirán que para superarlos hay que aprender a reconocerlos, hay que dialogar sobre ellos, conectarse con personas y ambientes positivos y enfrentarlos desde las confianzas fundamentales y en una colaboración mutua. Además, en el caso de las situaciones sociales, entendiendo que los responsables de la seguridad pública se esfuerzan en cumplir su misión.

Por cierto es necesario que las autoridades hagan su trabajo, pero también es necesario hacer conscientes nuestros miedos personales y dialogar sobre ellos, colaborando unos con otros para enfrentarlos. Lo contrario al miedo que paraliza es la confianza que da seguridades, para eso es necesario construir puentes de diálogo que nos pongan en relación unos con otros, en lugar de construir murallas defensivas que nos separen.

El Señor Jesús nos invita a caminar en la confianza frente a los temores paralizantes, y nos deja bien en claro que el miedo es el principal enemigo de la fe, al decir a sus discípulos “¿por qué tienen miedo, gente de poca fe?”. Vivir con miedo significa sumergirse en la desconfianza, mientras que caminar en la fe en el Señor Jesús significa aprender a caminar en la confianza, con una confianza puesta en Él.

Aprovecho esta ocasión para señalar a los lectores habituales de estas columnas dominicales que haré un receso de tres semanas, pues estaré fuera de nuestra región.