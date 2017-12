Gestión de riesgo II

En el ámbito del turismo quien guía o lleva a pasear a conocidos por los diferentes lugares hermosos con que cuenta la región, siempre cae en la cuenta, sobre todo de lo intrincado que es nuestra geografía patagónica, con innumerables glaciares que depositan sus vertientes más bajas en lagos homónimos y estos a través de las arterias que conforman sus ríos principales y tributarios, van avanzando en rápidos o en lentos meandros tras la meta de conectarse con otros lagos o ríos que se encuentran a más baja altura hasta lograr alcanzar su máximo esplendor del recorrido al llegar al mar y depositar todo lo proveniente de precipitaciones y derretimientos de los mismo glaciares que se encuentran a mayor altura, y esto último por lo general alimentados desde las grandes alturas de macizos montañosos o planicies elevadas de sus campos de nieve y hielo quienes reciben todas las precipitaciones en el constante devenir del ciclo del agua sea en forma de agua propiamente tal como lluvias o endureciendo sus moléculas y transformándose en precipitaciones de sólidos cristales de nieve.

En otras palabras un complejo sistema hídrico, que en su arquitectura parecieran verdaderas terrazas o tinas de grandes proporciones que suelen ser sensible ante años secos y también en años que son abundantes de precipitaciones. Ya hemos vivido por muchos años algo así como el equilibrio ideal en que tanto depósitos de nieve, y cuencas hídricas que se enmarañan en valles y planicies, todo se mantiene armónico de alguna manera que no incide en cambios radicales de los entornos que lo circundan. Hoy día, es diferente, el componente del cambio climático y que en otras columnas ya nos hemos puesto de acuerdo de que es una realidad y está con nosotros y se manifiesta de alguna u otra manera, provocando gran expectación por los acontecimientos, debemos acostumbrarnos y cada vez más a ser sensibles y analizar nuestros entornos, imaginando los posibles cambios que se puedan suscitar como una manera de cultivar un conocimiento relacionado con la gestión de los riesgos, amplificar las miradas más allá del entusiasmo de estar viendo hermosos parajes, sino que entender sus formas y sus dinámicas, cómo se formaron, cómo con el tiempo se van erosionando algunos lugares como así también otros se van inundando, de qué manera los entornos naturales tienen dinámicas a escala que desde la perspectiva humana no logramos percibir ni si quiera imaginar. Lo acontecido en la Villa Santa Lucía, es una señal más que la naturaleza nos indica y nos muestra del poder que tiene, con acontecimientos inimaginables, todo pareciera un montaje “hollywoodense”, pero la realidad es otra, están sucediendo cosas y seguirán otras y a mayor escala. Me viene a la memoria que el año 2010, un grupo de expertos de EE.UU., Canadá y Europa emitieron un informe con el objetivo de anunciar los riesgos futuros de los glaciares en Chile, enfatizando los efectos y peligros que pueden ocurrir tras los derretimientos de los campos de hielos en la zona austral de nuestro país, los que podrían incrementar el riesgo de desastres socio ambientales y económicos afectando a las comunidades. En esa oportunidad los expertos advertían que hay poco tiempo para actuar frente a las amenazas que plantea el derretimiento de los glaciares, en especial considerando las inundaciones conocidas como inundación por descarga o desbordamiento de lago glaciar (Glof).

Es necesario darle prioridad a un entendimiento más profundo de los riesgos y peligros asociados con los ambientes glaciales y las cuencas hidrográficas de la región, estamos seguros que ayudaría a proteger mejor a los habitantes y a la infraestructura, así como a gestionar mejor los ecosistemas, tanto naturales y prístinos como productivos. Al mismo tiempo los grupos de científicos, sobre todo aquellos jóvenes que tienen otras miradas y la comprensión absoluta de que vivimos tiempos para aprender más de las manifestaciones riesgosas de la naturaleza se hace prioritario canalizar recursos para gestionar actividades que permitan los análisis apropiados, no sólo para afirmar una vez más que todo es producto del poder del cambio climático, sino, tener la osadía de mirar más allá y crear modelos y proyecciones de posibles eventos naturales que conlleven a la destrucción de emplazamientos y construcciones humanas, así de esta manera, prevenir y mitigar posibles decisiones que sólo tienen una mirada como la de vivir en lugares hermosos, también debemos mirar los posibles riesgos considerando los tiempos actuales en que la Tierra tiende a modificar sus estructuras y a intensificar sus cualidades que la conforman.

Relacionado