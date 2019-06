GobernadoresRegionales2020

Los primeros días del año lanzamos una Alerta Regionalista en esta misma columna, advirtiendo sobre el peligro que se veía venir por parte de algunos políticos centralistas que buscaban promover la postergación de las elecciones de gobernadores regionales, contempladas para el próximo año, es decir en 2020.

El país ha sido testigo como cada cierto tiempo en las últimas semanas, en una orquestada campaña, han estado saliendo distintos actores transversal y sistemáticamente a la palestra para prender luces rojas frente a esta gran conquista regionalista. Desde compararla con un Transantiago II hasta asemejarla a un zapato chino, que es necesario paralizar para evaluarlo mejor, etc. Todo lo cual no es más ni menos que lo que siempre ocurre con las leyes que buscan favorecer a los territorios, el centralismo enquistado, incluso en algunos pocos parlamentarios de regiones, busca imponerse a como dé lugar. Un ejemplo claro que nos trae la historia, son las asambleas provinciales de la Constitución Política de 1925, las que pese a estar en la Constitución, posteriormente no se implementaron nunca.

Como lo expresa la Fundación Chile Descentralizado, la elección de los gobernadores regionales es una oportunidad histórica para construir un país donde resurja la creatividad, la innovación y nuevas oportunidades de colaboración público-privada-académico y social, hoy adormecidas por el excesivo centralismo y por la falta de autonomía de las comunas y regiones para pensar y liderar sus respectivos procesos de desarrollo.

Lo que para algunas editoriales y académicos, en medios capitalinos, será el mayor problema que acarreará esta primera elección de autoridades regionales, es decir el tener una gobernanza con dos liderazgos, el del Gobernador Regional elegido y el del Delegado Presidencial Regional, es a juicio de gran parte del mundo regional, la principal herramienta de avance. Ya que permitirá aprovechar esta dualidad para conquistar sostenidamente mayores grados de autonomía en las decisiones y en poder lograr mayores competencias. Sin duda, en esto el camino se hace al andar y no dejando el auto en el estacionamiento mientras esperamos que los caminos estén todos pavimentados para recién ahí empezar a circular. Las regiones estamos acostumbradas al ripio y sabemos movernos en la adversidad, por lo tanto esta lucha que se avecina es lo nuestro y será nuestra gran motivación para avanzar en pos de un país más armónico en su desarrollo.

Lo importante en estos momentos es no bajar la guardia ni menos dejarse avasallar por estos embates centralistas. Las regiones ya no son las mismas, el regionalismo está muy vivo y sólo necesita causas como estas para movilizarse y manifestarse articuladamente en pos de lo que le corresponde legítimamente a las regiones, tan postergadas desde hace tanto tiempo.

Hay que estar muy atentos a la conformación de la mesa de trabajo transversal, anunciada por el gobierno, pero donde los políticos regionalistas deben estar muy presentes, cuya misión exclusiva, como lo expresa Alejandro Ferreiro y la Fundación Piensa!, debe consistir en la elaboración de una propuesta legislativa para impulsar con fuerza el proceso descentralizador que se iniciará el próximo año.

El dividir para reinar del centralismo y la dispersión territorial, han sido impedimentos para la articulación del mundo regionalista, pero en estos tiempos de redes sociales bien se puede superar esta vallas y generar una ola virtual arrolladora con el hashtag #GobernadoresRegionales2020 que haga imposible postergar la elección.