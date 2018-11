Gracias por tanto y perdónanos por tan poco

Hay tradiciones milenarias, que han perdurado en el tiempo y que son testimonio de que hay sentimientos eternos, inalterables al pasar de los años. Una tradición que se va haciendo necesaria con los años, y probablemente más cercana, es la del 1 de noviembre. Un día como ayer, donde se conmemoró el Día de Todos los Santos, donde miles de chilenos van al cementerio para recordar a quienes ya no están con nosotros: nuestros seres queridos, nuestros ancestros, nuestra familia sanguínea y la que nos regala la vida.

Es cierto que no sólo el 1 de noviembre nos recuerda a los nuestros, hay veces en que con pequeñas cosas, olores, lugares, o un pensamiento fugaz, nos conecta con ellos o con su recuerdo, y con ello aflora el sentimiento, una sonrisa, un beso, o un simple abrazo en silencio.

Con el pasar de los años, el ciclo natural de la vida nos va acercando a la muerte, a un final, o a un cambio de estado dependiendo de la creencia o fe de cada uno. Pero lo cierto es que el lugar común al que nos dirigimos, nos va haciendo más sensibles a situaciones tan esenciales como fundamentales.

Recuerdo a los míos, a mis ancestros y con ello a parte de mi propia historia. Y tengo que reconocer que he sido un afortunado, pues no sólo pude despedir a mis familiares muertos, sino que también puedo peregrinar al lugar donde descansan sus restos. Pero no todos han tenido la posibilidad de llorar y de visitar a sus propios muertos. Pienso inevitablemente en doña Ana González de Recabarren, quien falleció hace sólo unos días a sus 93 años. Una mujer valiente, con mirada de tristeza y ternura. Una mujer icono de la defensa de los derechos humanos de Chile y el Mundo. Una mujer a quien la dictadura cívico militar de Pinochet en 1976 le quitó a dos de sus hijos (Manuel de 22 y Luis Emilio de 29 años), su nuera embarazada Nalvia de 20 años, y a su marido Manuel de 50 años. Luchó toda su vida por justicia pero principalmente por la verdad, y por saber dónde estaban los restos de sus seres queridos. Ella relataba que “Todos ellos fueron detenidos y ocultados en el fondo de la tierra. Pero yo no sufro sólo por mi dolor de ausencia, muero un poco cada día al pensar lo que mis amados sufrieron, en la más completa indefensión…”.

La señora Ana se fue de este mundo sin saber dónde están los restos de sus seres queridos, sin justicia ni menos verdad, y por más de 42 años sin un 1 de noviembre donde ir a dejarle flores, sin un lugar a donde ir a llorarlos. Así de brutal fue la dictadura, así de trágica para una mujer que a pesar de su sufrimiento transmitía vida, alegría de vivir, y amor. Aunque ella ya no esté con nosotros, simboliza no sólo el coraje y fuerza del pueblo, de los perseguidos, de los “sacrificables”. Su vida y su testimonio alimentan el nunca más en Chile, y con ello la esperanza.

En tiempos donde se impone el individualismo, donde se relativiza el terror de las dictaduras, donde se justifica todo a partir del miedo, de la inseguridad, y del alejamiento de la humanidad respecto al ser, creo que días como el de Todos los Santos, son fundamentales para honrar la vida, honrar nuestra memoria, la memoria de nuestro pueblo o nación, la memoria humana que se aferra a la vida y a la esperanza. Aquella memoria que nos conecta cuando sentimos el dolor entre todos, que nos conecta cuando compartimos la fragilidad, que nos hace más humanos y menos soberbios.

Lo que vivió y sufrió la señora Ana no lo queremos para nadie más en Chile ni en ninguna parte del mundo. Cuando sepamos la verdad lloraremos, quizás no todos, pero el pueblo, que siempre en la tragedia se une, sí llorará. No estará ella, pero lloraremos por todos los que se fueron sin saber la verdad y sin conocer la justicia. Ana González de Recabarren descansa en paz.