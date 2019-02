Guardianes del mundo

Revisando viejos apuntes de teoría del Estado repasé los conceptos acerca del ser humano en el estado de naturaleza, esto es, su condición antes del surgimiento del estado moderno, reviví las discusiones extensas y sólidamente fundadas que mantenía con amigos y compañeros en torno a si el hombre es esencialmente bueno o esencialmente malo. Con el paso de los años he entendido que el ser humano tiene la misma predisposición para hacer el mal que para hacer el bien y sólo su formación, sus vivencias y el medio en el cual se desenvuelve es el que determina sus actos al final del día; sin que sea una norma absoluta, da cuenta de nuestra realidad.

Por otra parte, me ha sorprendido la conmoción mundial que ha generado la situación de Venezuela y las buenas intenciones de todos aquellos países que están reconociendo al presidente autoproclamado, supuestamente de conformidad a su constitución, y digo supuestamente porque no conozco el texto ni tampoco dispongo del tiempo para analizarlo, exigiendo al presidente elegido Nicolás Maduro que convoque a elecciones generales.

Así las cosas y asumiendo que no conozco el tema como otras personas pretenden conocerlo, pues dudo que quienes más opinan tengan un registro vívido de la realidad venezolana y un conocimiento acabado o adecuado de sus instituciones, cuestión que es vital para formarse una convicción y actuar en conformidad a ella, puedo hacer las siguientes reflexiones.

Si efectivamente, como aparece, existe un problema humano relacionado con abastecimiento y digna subsistencia de los venezolanos, me parece muy bien la preocupación y la acción que se desplega, pero lamento que no se haga con otros países que tiene problemas de subsistencia y sobrevivencia mayores, pues parece que dichos países no están en el radar de quienes hoy concurren prestos a apoyar al pueblo Venezolano.

Se afirma que existe una dictadura en Venezuela, pero quien aparece como Presidente autoproclamado es Parlamentario y forma parte de la oposición. En mi conocimiento es primer caso en que una dictadura no actúa de facto con quien encabeza una oposición al régimen. Así las cosas, es dictadura, pero hay Parlamento, que fue elegido democráticamente, y su presidente asume la labor de presidente de la Nación; situación curiosa o extraña.

Me parece que, si asumimos nuestra calidad de seres humanos, con suerte podemos asumir la ciudadanía y nuestros derechos en el país del cual formamos parte, por lo cual me sorprende mucho la enorme cantidad de personas que saben de derecho internacional a propósito de este caso. En mi opinión, sólo se trata de un juego más, a propósito de serios problemas en una país, en el cual se está produciendo una disputa ideológica y económica, que se refiere a intereses muy superiores a los legítimamente relacionados con los derechos humanos o la estabilidad democrática que en muchos países con elecciones está en duda.

Finalmente, creo que estamos en presencia de un país polarizado, pero no veo que exista una claridad en torno a la mayoría del sentir popular a la luz de las distintas imágenes que uno y otro sector envían a los medios. Es evidente que falla la democracia, pero ello ¿amerita una intervención que está reescribiendo normas de derecho internacional y que en el futuro podrá autorizar a cualquier país poderoso para intervenir procesos internos de otros países?