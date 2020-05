Habilidades blandas, hoy más necesarias que nunca

Durante mucho tiempo, las habilidades blandas ni siquiera ocupaban un lugar en las discusiones académicas o laborales. Su contraparte, las habilidades duras, llamaban la atención y acaparaban el tiempo y esfuerzos de los expertos, tanto para inculcarlas en sus aprendices como para encontrarlas en los postulantes adecuados. Cabe precisar que estas últimas se refieren a las capacidades que se enseñan generalmente en los currículums educativos, transformando al individuo lego o con poco manejo en algún área del conocimiento, en un sujeto experto cuyo dominio competente le confiere un rol adaptativo superior en ese ámbito, por ejemplo resolviendo problemas. Es lo que la gente expresa con la frase: “esta persona sabe lo que hace (o dice)”.

La educación tradicional deja claramente establecido que estas habilidades duras son las que sirven para “sacar el cartón” (me disculpo por mi lenguaje excesivamente “Boomer”, pero es para enfatizar el cambio de paradigma que se ha observado en un tiempo histórico relativamente breve). Desde fines de los 80s y principios de los 90s, cuando Daniel Goleman hizo de su libro “La inteligencia emocional” un Best Seller a nivel mundial, es que se le ha ido dando cada vez más importancia a estas habilidades blandas, que poseen un carácter más bien transversal y se relacionan con los rasgos de personalidad de un sujeto, con la puesta en práctica de varios factores que le dan un “sello” distintivo en su relación con el entorno que le rodea. Ejemplificando de manera simple, si bien todos los estudiantes de una promoción obtienen un certificado de aprobación respecto a un curso que realizaron, en la práctica nos daremos cuenta que algunos de ellos presentarán mayor dominio y efectividad en su desempeño al colocar en práctica sus conocimientos, pues si bien todos tendrían las competencias, estos estudiantes destacados generalmente evidenciarán mayor iniciativa, mayor autonomía, más recursos interpersonales para trabajar en equipo, mayor conocimiento de sí mismos para administrar sus emociones, una alta motivación intrínseca, mayor claridad vocacional, más tolerancia a la frustración, entre varios otros factores.

En muchos ámbitos, las habilidades blandas referidas a la comunicación han pasado de ser consideradas actores de reparto en antaño, a protagonistas de primera línea al momento de asignar liderazgos o buscar individuos efectivos en diversas tareas. Si bien las habilidades técnicas son fundamentales para rendir con eficacia, las habilidades blandas pueden marcar la diferencia que andamos buscando y, en tiempos de incertidumbre como los que vivimos, se vuelven más importantes que nunca pues el control emocional y el equilibrio entre lo que se piensa, se siente y se hace no es algo que necesariamente encontremos de forma abundante en nuestro entorno.

Por eso la invitación es a asimilar que estas habilidades blandas pueden, u ojalá deben, ser aprendidas y practicadas para mejorar nuestro entorno, en una relación que beneficiará tanto a los demás como a uno mismo. El escuchar de manera activa, no sólo recepcionando con atención y focalizados en los mensajes, evitando distractores intrascendentes, si no además esforzándomos por empatizar con las necesidades e intereses de nuestros interlocutores, tratando de entender sus argumentos y conciliándolos con los propios, serán las bases insustituibles de una respuesta asertiva que se resume en expresar de manera adecuada las propias ideas en armonía con las del resto, en un ejercicio que en ocasiones no tiene nada de fácil y, por consiguiente, ni siquiera se intenta. Esta triada, escucha activa-empatía-asertividad, puede funcionar de manera virtuosa o viciosa, según la valoración y estrategias que implementemos, por eso son fundamentales en los cursos de formación en Psicoterapia o instancias de comunicación interpersonal o masiva. Pero creo además, debe instalarse la necesidad y el convencimiento que todos nosotros las necesitamos en nuestra vida cotidiana, en los diferentes ámbitos donde nos desempeñamos y especialmente en el apoyo que debemos entregar a quienes nos rodean, pues gran parte de ir superando los difíciles momentos por los que estamos pasando, se basan en la ayuda que donamos entre todos para que el concepto de comunidad encuentre un verdadero sentido. En momentos donde la ansiedad parece dictar el rumbo de las dinámicas interpersonales, fomentemos más que nunca estas habilidades blandas, cuyo rasgo principal paradójicamente radica en la fortaleza que necesitamos.