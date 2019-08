Recuerdo que hace años, cuando recién me iniciaba en el periodismo, una tarde me encontré con un comentarista mayor que yo, instalado en un escritorio de la redacción. Miraba desesperanzado una hoja de papel en blanco puesta en la máquina de escribir. “Llevo diez minutos y no se me ocurre un tema”, me confesó.

Hoy día, décadas después, el problema es otro: elegir de la nutrida actualidad noticiosa, que desborda de hechos sangrientos, estimulantes, positivos o negativos, un tema. La exigencia de siempre es que sea de interés para el propio redactor y, por supuesto, que resulte atractivo para sus lectores. Las páginas (mejor dicho, las pantallas del computador) difícilmente se quedan en blanco en estos tiempos de comunicación electrónica a nivel planetario. Podemos elegir desde los resultados de los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Lima a las barbaridades que twittea el Presidente Trump; desde la ferocidad de un femicidio en Chile a las masacres racistas en Estados Unidos; desde la crisis del agua potable en Osorno a la sequía que amenaza a Ciudad del Cabo y buena parte del mundo. Además, hay que considerar que el ritmo es tan acelerado que ya nadie se acuerda de las noticias top de la semana pasada. Y, como es obvio, hay que pensar que en siete días más muchas de las angustias que nos agobian hoy serán sólo historias camino al olvido.

¿Por qué nos preocupamos, entonces, quienes hemos hecho de la comunicación la razón de nuestra existencia, que la prensa y el periodismo tradicionales estén en peligro de extinción? ¿Por qué nos quejamos de que una siempre renovada parafernalia tecnológica sea más atractiva que la información basada en fuentes responsables, bien reporteada y, sobre todo, escrita con dedicación y cuidado?

¿Tiene sentido, como lo está haciendo la Academia Chilena de la Lengua, dedicarse al estudio del fenómeno del “lenguaje inclusivo” para conjugar la corrección idiomática con las demandas sociales, especialmente las del movimiento feminista? No sólo eso, además de tratar de resolver de manera criteriosa si conviene entrar en el juego de todas, todos y todes, debemos estar conscientes de que vivimos asaltados por neologismos de todo tipo y, por supuesto, por una invasión de anglicismos, en su mayoría innecesarios.

Ya sabemos que el mayor desafío del periodismo en nuestro tiempo se origina en la permanente innovación tecnológica. Pero las preguntas van mucho más allá: ¿seremos capaces de lograr que el uso de teléfonos, cada vez con más aplicaciones, los computadores y la televisión y las redes sociales, nos permitan vivir en una sociedad en la cual se cumpla la clásica aspiración de la Revolución Francesa: “Libertad, Igualdad, Fraternidad”? En otras palabras, ¿nos damos cuenta de que el lento avance hacia la democracia, sobre todo en los dos últimos siglos, puede terminar en el despeñadero?

Hace un siglo la humanidad, tras la primera Guerra Mundial, creía -todavía- que esa guerra terminaría con todas las guerras. Nadie sabía que se nos vendrían encima toda clase de calamidades: epidemias mundiales, crisis económicas, dictaduras de todos los signos posibles y, finalmente, el horror del holocausto nuclear.

Hoy día no nos apoyamos en un optimismo tan ingenuo. Necesitamos, sin embargo, recuperar los valores que -en medio de tantas catástrofes- se han consolidado entre nosotros.

¡Buen tema para un comentario!