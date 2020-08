Himno para un Rey

Oficialmente, Gran Bretaña no tiene un himno nacional, pero en la práctica, el God Save The Queen (o King) es, desde hace casi tres siglos, el himno de la corona británica en todas las ceremonias oficiales. Aunque es un símbolo universalmente conocido de la cultura británica, su letra fue escrita por una francesa, su música es de un italiano y fue popularizado por un alemán.

Y como si fuera poco, ¡le debe su nacimiento a una herida en el real trasero del Rey Sol!

Durante el mes de enero de 1686, Luis XIV se enfermó súbitamente. La pluma de un almohadón del interior de la carroza real le pinchó el trasero y le produjo un absceso. Después de cuatro meses de tratamientos ineficaces, los médicos le descubrieron una fístula anal. Había que operar. La intervención se realizó cinco meses después, en noviembre, porque ese fue el tiempo que tardaron en fabricar un bisturí real, una verdadera pieza de orfebrería, cuya hoja estaba recubierta de plata. Para festejar la curación del rey, las jóvenes alumnas de la Casa Real de Saint-Cyr, un instituto fundado algunos meses antes por madame de Maintenon (amante del rey y luego su segunda esposa), decidieron componer una canción. La directora, madame de Brinon, sobrina de la fundadora, escribió algunos versos y le pidió al famoso compositor Lully que les pusiera música.

La canción empezaba con la siguiente estrofa: “Que Dios proteja a nuestro Rey. Larga vida a nuestro noble rey. ¡Que Dios proteja al Rey! ¡Hazlo victorioso, feliz y glorioso! Que sea largo su reinado sobre nosotros, ¡que Dios proteja al Rey!” Lo cantaban las señoritas de Saint-Cyr para recibir a Luis XIV cuando éste visitaba su casa de Saint-Louis.

El famoso compositor alemán Georg Friedrich Händel, que en esa época estaba radicado en Inglaterra, pasó una temporada en Versalles, en 1714, y allí descubrió esa canción. Le pareció tan bella que anotó la letra y la melodía. Al regresar a Londres, Händel le hizo traducir el texto a un sacerdote llamado Henry Carey. Este redactó entonces esa estrofa que atravesaría la historia: “God save Great George our King,/ Long live our noble King, God save the King! / Send him victorious, happy and glorious. / Long to reign ove rus, God save the King”.

Händel se la presentó al nuevo rey de Inglaterra, Jorge I, sin decirle que había sido compuesta veinte años antes para el rey de Francia. Le gustó tanto al soberano británico que decidió hacer interpretar God Save The King en las ceremonias oficiales. De este modo nació el himno inglés. Su origen inspiró este famoso comentario de la marquesa de Créquy: “El hecho de que el himno de los ingleses haya nacido de un culo me causa mucha gracia, y no deja de sorprenderme ni un instante”.

Para terminar, agrego que el Domine, salvum fac Regem cantado en latín fue el himno real francés hasta 1792, fecha de la abolición de la monarquía.