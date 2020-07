Ingreso Familiar de Emergencia (I Parte)

En nuestra legislación existe el denominado “Ingreso familiar de emergencia”, que consiste en un aporte en dinero que se entrega a las familias en el marco de la crisis por el Covid-19, el cual se traduce en un máximo de cuatro aportes extraordinarios de cargo fiscal para apoyar los hogares con ingresos informales que se han visto afectados por esta crisis sanitaria y económica. Tales aportes podrían incrementarse con un quinto y un sexto pago si las condiciones sanitarias lo ameritan y así lo determina un decreto de la autoridad.

Es importante tener presente que esta normativa exige ciertos requisitos se deben cumplir para recibir tales aportes, los cuales son: 1.- Que la familia pertenezca al 90% más vulnerable de la población nacional, según el Registro Social de Hogares. 2.- Que la familia pertenezca al 80% más vulnerable, según el Indicador Socioeconómico de Emergencia. 3.- Que sus integrantes mayores de edad no reciban algún ingreso proveniente ya sea de pensiones, de rentas del trabajo, de remuneraciones o dietas percibidas en razón del ejercicio de un cargo público; o las prestaciones del seguro de cesantía y los subsidios por incapacidad laboral. Cabe señalar que hay excepciones señaladas por la ley, cuando los ingresos recibidos son menores al segundo pago del ingreso familiar de emergencia.

Por otra parte cabe tener en cuenta que el ingreso familiar de emergencia no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no se le hace descuento alguno.

También a este respecto hay que tener en cuenta el Indicador Socioeconómico de Emergencia, que constituye un instrumento que permite identificar los hogares más afectados socioeconómicamente por los efectos de la pandemia del Covid-19. Mide la vulnerabilidad socioeconómica en el corto plazo, a partir de la última información disponible en el Registro de Información Social que caracteriza la situación socioeconómica del hogar, más los antecedentes proporcionados por el solicitante.

Este instrumento es elaborado y administrado por la Subsecretaría de Evaluación Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El Indicador Socioeconómico de Emergencia no considerará vehículos de uso comercial, excepto en aquellos hogares que posean tres o más de estos vehículos.

Esta ley estableció que los montos que se pagan se harán según la tabla mostrada en la parte inferior.

Cabe hacer presente que los hogares que cumplan con los requisitos para recibir los aportes tendrán derecho a un cuarto pago, que ascendería a un 80% del monto establecido para el tercer aporte en cada uno de los casos. El monto del cuarto aporte podría aumentar, mediante un decreto del Ministerio de Hacienda, expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República” y suscrito también por el Ministro de Desarrollo Social y Familia. En ese decreto, se deben establecer los parámetros que permitirían aumentar el monto del cuarto aporte hasta hacerlo equivalente con los del tercer aporte. Ahora, estos mismos parámetros servirán para determinar la posible extensión del Ingreso Familiar de Emergencia otorgando un quinto y un sexto aporte. Todos estos aportes se concederían como máximo hasta el 31 de octubre de 2020, cuyos parámetros a considerar serían, entre algunos, las condiciones sanitarias, el mercado laboral y las realidades regionales asociadas al impacto de la pandemia ocasionada por el coronavirus. Asimismo, los ministros de Hacienda y de Desarrollo Social y Familia deberán concurrir a una sesión de las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, inmediatamente después de la dictación del decreto de extensión de los aportes, con el objeto de exponer los parámetros con los que se decidirían los eventuales quinto y sexto pago.