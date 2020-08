Ingreso Familiar de Emergencia (II Parte)

La normativa que fijó el ingreso familiar de emergencia en este periodo de pandemia señala en qué casos recibirán el pago las familias que tienen otros ingresos, estableciendo que cuando los mayores de edad, esto es 18 años y más, en una familia tengan ingresos por pensiones, rentas del trabajo, remuneraciones o dietas percibidas en razón del ejercicio de un cargo público, prestaciones del seguro de cesantía o pagos de licencias médicas recibirán el ingreso si cumplen con los siguientes requisitos: 1.- La suma de dichos ingresos deben ser inferiores al segundo aporte que le correspondería; 2.- Deben pertenecer al 90% más vulnerable en el Registro Social de Hogares y al 80% más vulnerable en el Indicador Socioeconómico de Emergencia. En este caso, el monto de cada aporte del Ingreso Familiar de Emergencia será equivalente a la diferencia que resulte entre el monto que le correspondería si lo recibiera completo y la suma de los otros ingresos recibidos.

El monto de los aportes en estos casos deberá ser siempre múltiplo de $5.000 aproximándose el mismo al de mayor valor, por ejemplo, a cifras como $30.000 o $35.000 o $50.000. Pero la cifra total por hogar no podrá superar lo que habría recibido el grupo si no tuvieran otros ingresos. Además, dicho monto no podrá ser inferior a $25.000 por cada integrante del hogar, y hasta $250.000 para aquel hogar integrado por 10 o más personas.

Por su parte, respecto de los adultos mayores recibirán el ingreso familiar de emergencia quienes cumplan con los siguientes requisitos: 1.- Pertenecer al 80% más vulnerable de la población nacional, según el Registro Social de Hogares. 2.- Que en el hogar haya una o más personas que sean beneficiarios de una pensión básica solidaria de invalidez (PBSI) o una o más personas que tengan 70 años o más de edad y que sean beneficiarios de la pensión básica solidaria de vejez (PBSV).

El hogar que cumpla con esos requisitos tiene derecho al segundo y tercer aporte del Ingreso Familiar de Emergencia los que se calcularán multiplicando el número de integrantes del hogar que reciban pensión básica solidaria de invalidez (PBSI) o vejez (PBSV) por $100.000.

Cabe señalar que para el caso de las personas que se hubieran ausentado del país por 120 días o más, durante los últimos 180 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y luego regresen al país, no serán consideradas para los pagos ni para determinar el número de integrantes del hogar.

En cuanto a la administración del pago, será el Ministerio de Desarrollo Social y Familia quien administrará el Ingreso Familiar de Emergencia, donde la Subsecretaría de Evaluación Social elaborará una nómina para cada uno de los aportes. La lista estará conformada por los hogares donde cualesquiera de sus integrantes tenga la calidad de beneficiarios del subsidio familiar, usuarios del subsistema “Seguridades y Oportunidades”, beneficiarios del subsidio de discapacidad mental, beneficiarios de una pensión básica solidaria de invalidez (PBSI), tener 70 años o más y ser beneficiario de la pensión básica solidaria de vejez (PBSV). Asimismo, integrarán dicha nómina aquellos hogares que hayan sido beneficiarios de, al menos, uno de los aportes del Ingreso Familiar de Emergencia. También estarán en la lista aquellos hogares que, habiendo solicitado el Ingreso Familiar de Emergencia no lo hubiesen percibido por no cumplir con uno o más de los requisitos para ser beneficiario de dicho aporte, siempre que cumplan con los requisitos para ser beneficiario del Ingreso Familiar de Emergencia al momento del correspondiente aporte.

Es importante tener presente que quien declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos para recibir los aportes, será sancionado con las penas del fraude señaladas en el Código Penal, siendo las penas de presidio menor, es decir, entre 61 días y cinco años de presidio y multas, cuya magnitud de la pena dependerá del monto defraudado, y en todo caso el infractor deberá restituir los recursos.

Finalmente cabe destacar que aquellos hogares que hayan sido beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia y dejen de cumplir con cualesquiera de los requisitos establecidos para ser beneficiarios del mismo, no perderán su derecho a recibir los aportes restantes. Asimismo, si los ingresos familiares aumentan no implicará una disminución en el monto respecto del último aporte que le hubiere correspondido; y en caso de que los ingresos disminuyan, la cifra se recalculará conforme al monto de dichos ingresos.