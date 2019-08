Inmigración: la necesidad de políticas factibles para el desarrollo

Finalmente la Intendencia de Santiago rechazó la solicitud de permiso para realizar una marcha este domingo 11, promovida por grupos que claman por un mayor control respecto a la temática de la inmigración. Si bien algunos de sus voceros argumentan que el patriotismo y la defensa de los valores nacionales serían la principal motivación para manifestarse, lo cierto es que algunas expresiones referidas a “ir armados” por si fuesen atacados, terminó por prender las alarmas en las autoridades, más allá de la pertinencia que cada uno evalúe ante el mencionado clamor.

Lo cierto es que nuestro país se acostumbró a las marchas, a la necesidad permanente de recurrir a la congregación de multitudes para vociferar demandas de todo tipo, las que sólo parecerán legítimas si logran convocar a una gran cantidad de personas, en una evaluación cuantitativa que parece no considerar el valor en sí mismo de la necesidad. Aunque la inmensa mayoría de los convocados participa de manera pacífica, haciendo uso de su legítimo espacio de reunión para expresarse, todos sabemos que abundan los casos en que una minoría rabiosa y dañina distorsiona el sentido del clamor popular. Es que a menos que sea un carnaval o una actividad festiva, las demandas sociales resultan un espacio propicio para la explosión de catarsis violentas y sin sentido, amparadas por el anonimato e impunidad. A pesar de lo inconveniente de la dinámica, parece que nos hemos acostumbrado a pagar ese precio, ante muchas veces la indolencia de autoridades que parecen estar lejanas de la legitimidad del mensaje.

Por eso esta convocatoria, con aires de racismo y manifiesta segregación para algunos, mientras para otros revestiría un significado de orden y priorización de privilegios para los connacionales; nos debe llevar a la reflexión de cómo estamos abordando la inmigración en nuestro país, ya que la temática posee una naturaleza que puede resultar altamente populista, llamando a la instrumentalización política más que apelando a factores sociales y humanizadores, dentro de la necesaria factibilidad que requiere una estrategia que permita un desarrollo sustentable.

Muchas personas cómodamente desde sus hogares priorizan el sentido humanitario, la acogida incondicional del que desea encontrar en nuestro país el ambiente propicio para desarrollar su proyecto de vida, aportando a la diversidad de una sociedad monocromática a la que le viene bien más color. De ahí que muchos critiquen tanto las medidas que se han implementado para regular la entrada de inmigrantes, ya que no basta con sólo dejarlos entrar, debiendo proyectar las oportunidades reales a las que podrán acceder, los servicios que podrán ocupar y el bienestar que podrán lograr gracias al aporte que vienen a entregar. No es un problema racial ni étnico, no tiene que ver con la nacionalidad ni la cultura, se relaciona con el número de personas y la cantidad de oportunidades en todos los ámbitos, en especial cuando la economía no entrega las optimistas proyecciones que en un momento vaticinó.

En los estudios realizados por la CEP, se muestra que la gran mayoría de los inmigrantes que ha llegado en el último tiempo al país son un aporte real, con buenos niveles educacionales, con una alta motivación a desempeñarse de buena manera en una diversidad de trabajos, además de incluso laborar más horas que los connacionales. Pero todos hemos sido testigos del abuso inescrupuloso de chilenos que se aprovechan de la necesidad de extranjeros indocumentados, arrendando lugares estrechos y carentes a un alto precio o manteniendo relaciones laborales abusivas. Por eso molesta cuando algunos políticos argumentan razones de xenofobia y llamados al odio ante las medidas que buscan ordenar las cosas, dando muestras de un populismo irresponsable y discursos políticamente correctos pero escasamente factibles de llevar a práctica. Sólo asumiendo políticas responsables es que podremos evitar que se desarrollen grupos en la población que verdaderamente llamen a una segregación racial sin sentido, cuyo descontento irá dirigido a personas que verdaderamente vinieron a nuestro territorio a contribuir con su cultura.