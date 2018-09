Inquietudes presupuestarias en Magallanes

Que el país crece y que viene recuperándose el ritmo de la economía desde finales del año pasado es un dato. Pero también es cierto que las últimas cifras de desempleo en Magallanes han ido en aumento, aun cuando los economistas digan que estamos a pleno empleo por bajo el 5%. El aumento del desempleo es preocupante, pues las cifras no siempre muestran con certeza el empleo informal o esporádico. Por ello importa comunicar lo que haga el gobierno en Magallanes en materia de inversión pública, y las empresas estatales como Enap o la Epa por su parte.

En las últimas semanas o meses se ha ido marcando con fuerza la percepción de que hay un estancamiento, un freno, lo que sin duda ha e irá disminuyendo el consumo y con ello también los servicios. A los economistas les gusta hablar de señales del mercado, y esas señales no son alentadoras para los próximos meses.

En efecto, se ha dado a conocer que desde Argentina se volverá a importar gas, pues su costo de producción es más barato que en Chile, lo que de alguna manera repercutirá en el desarrollo de Enap, tanto en sus labores de exploración como de explotación o producción. Por otra parte, el gobierno de Piñera en Magallanes ha anunciado disminución de presupuesto a regiones en el Ministerio de Transportes, y eso repercute fuertemente en subsidios de pasajes como lo ha señalado la senadora Carolina Goic. A su vez, la inversión pública muestra un retraso en el inicio o continuidad de proyectos insertos en el Plan de Zonas Extremas, lo que ha generado una señal de inquietud de la propia Cámara Chilena de la Construcción.

Por otra parte, aún está por verse el efecto de la menor llegada de argentinos en el comercio local, y cuánto durará este proceso.

A la demora en la instalación del gobierno de Piñera en la región, se debe sumar que no hay comunicadores o su poca expertise y manejo de temas sectoriales, ha ido consolidando la idea de que en el gobierno a nadie parece importarle las consecuencias o efectos de su lenta instalación en la economía regional. Por el contrario, a 6 meses de iniciado el gobierno no sólo se cambió al intendente sino que también a una seremi.

Preocupa el silencio de las autoridades, preocupa que no exista una agenda que oriente o que señale hacia donde el gobierno de Piñera quiere llevar a la región. Es difícil aprobar o rechazar lo que se hace o no se hace si no se comunica, si no se hacen los esfuerzos comunicacionales para poder generar amplios acuerdos para avanzar y traer recursos a Magallanes. Algo tendrán que decir nuestras autoridades respecto a una eventual disminución de presupuesto, algo tendrán que decir respecto al énfasis que la darán al presupuesto 2019, y algo tendrán que decir respecto a los planes o acciones si se sigue generando un aumento del desempleo. Las familias que esperan su vivienda propia, las comunidades que esperan su consultorio, que se pavimenten sus calles, que se mejore la atención hospitalaria, que se mantenga la frecuencia y recorrido de buses de acercamiento a la ciudad, o los cruces marítimos necesitan señales concretas frente a la incertidumbre. Del mismo modo los municipios necesitan saber si contaran con recursos para sus iniciativas.

Las señales son importantes no sólo en la economía sino que en la vida en comunidad, pero si el gobierno sigue optando por el silencio como estrategia comunicacional, sólo estará incubando un conflicto social que a nadie le hace bien, ni a Magallanes, ni a sus habitantes ni al gobierno. Menos fotos y más versos es lo que necesitamos.