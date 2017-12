Intendentes elegidos habemus

Desde fines de los ochenta hemos venido luchando por tener intendentes regionales elegidos, como el ingrediente base para impulsar un desarrollo regional autónomo. Esto, tanto desde las huestes regionalistas como a través de distintas tribunas como la que nos proporciona este importante medio regional, de hecho siempre nos hemos propuesto difundir estas ideas casi como una obligación.

Por lo tanto, el que recientemente se aprobara por la comisión mixta en su trámite final, el proyecto de ley que establece la elección popular de gobernadores regionales (ex intendentes), así como antes lo fue en la Cámara de Diputados y después en el Senado, resolviéndose de esta manera las diferencias entre ambas cámaras. Todo lo cual nos hizo volver el alma al cuerpo. Por fin podremos elegir al patrón territorial, ya no más “designados” que a corto andar son cuestionados y tironeados por la puja política de cada sector. Muy pronto, la primera autoridad regional, de hecho, a partir de 2020, podrá contar con la legitimidad de ser elegido democráticamente. Un mundo de diferencia, sobre todo en una región como Magallanes que se caracteriza por su voluntad autonómica y regionalista.

Además la región podrá generar sus propias políticas y con pertinencia local, ya que se aprobó también el proyecto de transferencia de competencias. Después de haber dado esta lucha desde Los Federales pasando por la Comisión Presidencial de Descentralización, entre otros, vemos que por fin se acerca la meta, la cual se materializará y concretará en tres años, cuando podamos por fin, ser liderados de una vez por todas, por nuestra primera autoridad regional ELEGIDA por los habitantes de su territorio, junto con los alcaldes y concejales. Enhorabuena, el mundo regionalista puede empezar a preparar sus fuerzas y la celebración.

Despachada del Congreso ahora sólo resta que sea remitida para su trámite de promulgación como ley de la República. También se zanjó en la instancia mixta, el que los consejeros regionales electos en esta elección, cumplirán su período hasta en 2022, conforme se le prometió a la ciudadanía, quedando el período siguiente con una duración de tres años, lo cual permitirá el calce territorial posterior.

Este acuerdo de la Comisión Mixta permitió además perfeccionar los gobiernos regionales y sus funciones generales, como lo es la elaboración y aprobación del proyecto de presupuesto y el plan regional de ordenamiento territorial, así como la realización de políticas regionales de fomento de actividades productivas, turísticas, desarrollo social y cultural.

Habrá que estar muy atentos a los arrebatos centralistas a que puedan verse tentado el Delegado Presidencial Regional, en las funciones de jefe superior del Gobierno Interior de la región. El gallito centro-región que se producirá entre el Gobernador Regional, elegido por la ciudadanía, vs. el Delegado Presidencial, designado por el Presidente, será muy interesante de seguir.

Muchas veces el centralismo ha triunfado sin contrapeso, como ocurre aún en muchos sectores de nuestro país, sin embargo el poder elegir al máximo líder regional permitirá generar la base fundamental de un proceso descentralizador, que nadie desde el centro podrá impedir o detener. Así las regiones unidas algún día más cercano que tarde, podrán aspirar a gobernar Chile sin tener que rendir pleitesía ni pagar peaje a Santiago.

