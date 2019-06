¡Ir perdiendo y querer mantener el resultado!

Hace dos semanas hubo cambio de algunos ministros, pero quizás porque muchos ya fueron ministros en el primer gobierno del Presidente Piñera, o porque hubo mayoritariamente cambios de ministerios entre los que componían el gabinete de este segundo período presidencial, pareciera que no se logró un cambio de relato, o de actitud en un gobierno y su Presidente, que siguen marcando más rechazo que aprobación entre los chilenos. Generalmente después de un ajuste ministerial, viene un ajuste de subsecretarios, intendentes, gobernadores, y en algunos casos jefes de servicios. Si hubo la necesidad de hacer cambios a nivel de ministros, las mismas causas son fundamento para un cambio sustantivo en otras áreas del gobierno. Pero, en este segundo gobierno de Piñera, el sentido de urgencia no es parte de su impronta, y tampoco es parte de su prioridad.

Más allá de la pelea de trinchera que siempre se da entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, de la cual la mayoría de los chilenos está lateado y molesto (confianza bajísima en la clase política sin distinción), lo cierto es que en el día a día, no se ve un gobierno queriendo “ganar el partido”, sino que más bien se ve a un gobierno administrando el día a día o en términos futbolísticos “manteniendo el resultado” aun cuando les sea adverso. Para quienes han visto la Copa América, el juego de la selección de Ecuador se asemeja al del gobierno de Chile, ya que iban perdiendo pero hacían tiempo sin un mínimo de decoro u orgullo deportivo para intentar cambiar el resultado.

Veo la misma actitud en gran parte del gobierno, donde son pocos los que destacan por querer hacer cosas, marcar énfasis, agenda, y poner un sello de buena gestión y compromiso con los ciudadanos. A nivel regional, hay seremias donde se administra a un ritmo poco alentador y con un sello centralista, que la región no se merece y que menos lo necesita. Hay otras donde los conflictos les pasan por el costado como por ejemplo en Educación, donde el paro de los profesores lo miran como algo lejano. Mientras el paro continúa, qué sucede con la alimentación de jóvenes y niños, ¿está funcionando normal la Junaeb en esta materia? Puede que se estén haciendo algunas acciones pero lo que no se comunica no existe, y se ha informado poco o nada al respecto.

Respecto al Plan Maga-llanes, señalado como esquelético hace unos meses por la primera autoridad de entonces, no se han visto señales de musculatura real, pues nuevamente falta el sentido de urgencia para poder gestionar mayores recursos para proyectos que con su ejecución bien pueden mejorar la actividad económica regional, además de beneficiar a las personas. Tampoco se ha visto más participación generada por seremias esenciales para el desarrollo de proyectos, y eso que lo pidió su propio jefe máximo, el Presidente. En términos físicos pareciera un estado de equilibrio cuasiestático, haciendo lo de siempre, lo de todos los años, siempre culpando a “Santiago” o al nivel central, o simplemente no se mueven para mantenerse en la foto más tiempo.

Un buen gobierno debe asegurar la paz social, promover el desarrollo social y económico, anticiparse a los conflictos, solucionarlos y/o canalizarlos. Para ello se requiere de jefaturas de servicios que comprendan que sus acciones o inactividad tienen impactos, y no necesariamente en el corto plazo, por ello se necesita más empatía que burocracia, y también se necesita más servicio público que función pública.

Espero que volvamos a ganar la Copa América, pero por sobre todo recuperar la actitud ganadora de nuestra selección de fútbol, y también espero que el gobierno y sus autoridades vean como juega Chile, en una de esas se contagian con la entrega de sus jugadores que han aprendido a no echarle la culpa al pasto, al DT anterior o al árbitro cuando los resultados no se dan.