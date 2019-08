Jornada laboral y primacía de la realidad

Se ha discutido enérgicamente el proyecto ley que pretende una rebaja en la jornada laboral a cuarenta horas semanales y, nuevamente, se ha producido una polarización y un diálogo de sordos entre los patrocinantes y quienes se adhieren al mismo, por una parte, y el gobierno y quienes se oponen, por la otra. En rigor, no existe diálogo, sino que una lista de razones por uno y otro lado sin mayor discusión ni intercambio real de argumentos y creo que eso es lo más triste de toda esta situación, pues la democracia sin el ejercicio democrático de la discusión, el debate y la argumentación, no existe, es un acto fallido que se justifica débilmente con las elecciones periódicas.

Por otra parte, se ha avanzado irremediablemente, a mi juicio, en una práctica usual que va en incremento: el incumplimiento deliberado de los contratos y de las leyes, siendo la regla general la vulneración o transgresión del principio de buena fe que debe regir a las personas en el cumplimiento de los contratos y el acatamiento de las leyes.

Lo señalado me permite afirmar que, antes de avanzar en la dictación de leyes que afecten a los ciudadanos individualmente considerados en aspectos cotidianos de su vida, como la educación o el trabajo se tiene que destacar la necesidad de contar con una disposición efectiva a cumplir con la legalidad y, como esta disposición es de carácter cultural, establecer sanciones fuertes que permitan imponer las normas.

De cualquier modo, que la situación se argumente creo que existen dos cuestiones que implican la evidente desconfianza de los actores políticos y de los actores reales en esta parte, ya que, por un lado los empresarios tienen fundado temor que los trabajadores no trabajarán efectivamente las horas que, en definitiva, se determine por la nueva legislación en caso de reducción, y los trabajadores tienen fundadas sospechas que el empresario no respetará la jornada que quede determinada al final del día.

En derecho laboral se hace referencia al principio de primacía de la realidad cuando se trata de reconocer en la relación laboral hechos que benefician al trabajador, como un criterio que tiene su fundamento en el principio pro operario, pero creo que es necesario entender que las leyes regulan la realidad y tratan de determinarla, por ello este proyecto y su eventual aprobación no sirve de mucho si no existe una claridad de lo que acontece y acontecerá en la realidad al respecto.

En resumen, lo que planteo es que no puede avanzar proyecto alguno sin que exista un diálogo social abierto que tome resguardos en la normativa que se apruebe en definitiva; es necesario que los empresarios aseguren el cumplimiento de la jornada para que tenga los efectos beneficiosos que se presumen o determinan para el trabajador, pero también es necesario que los trabajadores se comprometan al cumplimiento efectivo de una jornada de menor duración efectivamente trabajada. Si ello no es posible el proyecto no podrá ver la luz, pero si existe la disposición necesaria, la ley deberá establecer fuertes sanciones para uno y otro actor en caso de incumplimiento.