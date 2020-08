Juan Ignacio Lafontaine Salvestrini

La madrugada del sábado 25 de julio de 2020, pasada la medianoche magallánica, me sorprendió con la noticia del fallecimiento de mi apreciado colega, amigo, hermano Juan Ignacio Lafontaine S. Fue una sorpresa porque más allá que su partida era previsible, ya que su lucha contra el cáncer se había extendido mucho más allá de los pronósticos y diagnósticos, el Lafo era de aquellas escasas personas que parecen eternas, por su disposición a la vida, por sus convicciones, por su alegría, pero especialmente, por su inagotable energía.

Compartimos distintas épocas de su paso por Magallanes y diferentes estados, desde su exitoso paso por Puerto Natales donde dejó una huella humana y profesional imborrable, pasando por su cargo de Jefe de Estudios de la Defensoría Regional que lo consolidó como un excelso litigante, hasta su llegada y desarrollo en mi ciudad natal Concepción donde consolidó su vida familiar con las mujeres que más amó: Paula y Trini, su cónyuge y su hija, su más preciado tesoro humano.

Es de justicia destacar su pasión por la vida que volcó especialmente al ejercicio del derecho en la faceta que eligió y que lo hizo profundamente feliz: la defensa de los derechos de la persona en el ámbito penal. Lo vi histriónico y ganoso en audiencias; estudiando hasta tarde en innumerables oportunidades; generoso con la entrega de sus conocimientos y experiencia; decepcionado de un sistema penal de bajos estándares para la aplicación de la prisión preventiva a los imputados, así como para condenar en determinados delitos, aunque nunca desolado o derrotado; batallando hasta el final, y más allá, para que la última ratio penal fuera la que primara y no la necesidad de encontrar un culpable para la satisfacción del sistema; defendiendo claramente al ser humano sin apellido, pues mientras no existe condena razonada y fundada toda persona es inocente y ello no va en beneficio de quien, a la postre es culpable, sino de aquel que, en definitiva, es inocente y ello es tan difícil de entender por la sociedad en todas las épocas. En fin, lo vi siempre imbatible más allá de eventuales fallos en contra de sus defendidos.

En lo humano compartimos reflexiones, miradas de la vida en relación con los hijos, con la sociedad, con el derecho, con la vida misma. Su fuerte ascendiente laicista, su extremada tolerancia, su permanente caridad y su inagotable lucha por la igualdad, así como su celo, fervor y constancia en cada tarea que asumía constituyeron su sello indeleble, su carta de presentación y la inspiración de todas sus acciones, siempre marcadas por la filantropía y su fe en la humanidad.

Nuestros lazos no se rompieron con su traslado a la Octava Región, pues en cada viaje nos hacíamos un tiempo para un café, una cena o una conversación de aquellas tan lejanas el día de hoy: personal y presencial; sólo quedó pendiente el regreso a Punta Arenas, pero eso ya no importa, me quedo con la convicción que no faltó nada más y que conocerlo y aprender de él fue un regalo. También me quedo con su presencia, con su recuerdo tangible y concreto, construido en base a acciones que dieron cuenta de años de aprendizaje, pues para mí Juan Ignacio, al igual que muchos seres queridos que han partido antes que yo, se encuentra presente y es necesario honrarlo aspirando a replicar sus valores.

Es natural y es la única certeza de la vida, el fin de la existencia y, paradojalmente, somos reacios a aceptarla, especialmente para quienes quedamos en pie después de la partida de un ser querido, por ello me rebelo y enfrento esta circunstancia con la claridad que todo debe terminar con nuestra muerte y por ello prodigo mis afectos y mis palabras de aprecio en vida a quienes respeto, quiero y valoro y esta práctica, tan poco usual, debería ser permanente en nuestras vidas como seres humanos finitos, quizás con ello se reducirían los niveles de soberbia, vanidad, maldad y malicia, características que mi apreciado amigo no tenía.