Juan Miranda Vargas y Walter Foglia Vargas en paz, descansen

Este 2020, quedará grabado en nuestras pequeñas historias personales y familiares y en la gran historia de la humanidad como el año de la pandemia que tiene al mundo de cabeza aún sin saber la salida a los dolores y las aflicciones.

También este 2020, que aún no termina, ha marcado a Punta Arenas, llevándose en estas últimas semanas, a dos puntarenenses, que con su forma de ser, su bonhomía, su humanidad, su carisma, su talento y su generosidad, se ganaron el cariño popular. Me refiero a Juan Miranda Vargas y a Walter Foglia Vargas.

Ambos con estilos distintos y dedicados a materias disímiles, fueron una luz, en la forma de relacionarse con los demás. En el caso de Juan Miranda, un conversador nato, hacía que sus innúmeros invitados y entrevistados a lo largo de su vida, fueran tratados con un respeto y generosidad que no se aprecia muchas veces en el mundo del periodismo, donde el entrevistador quiere lucir más que el entrevistado. Juan no rehuía temáticas, pero lo hacía con el respeto y el talento de los grandes, que no requieren humillar o buscar saber más que el otro, sino que exponía, consultaba y lograba muchas veces establecer puntos de vista distintos, pero lograba extraer del entrevistado lo mejor que pudiera. Su voz, fuerte y única, parece le otorgaba una autoridad que no tenía, pero que se ganaba y ganó en la comunidad que lo vio nacer.

En el caso de Juan Miranda, tengo el orgullo de haber propiciado la edición de su obra literaria, a través de la extinta Editorial Municipal de Punta Arenas, que creamos el año 2014 en el municipio de Punta Arenas. Allí en una conversación en uno de los tantos Polar en Parlamento que me tocó compartir con Juan, surgió el editar el libro “Sombras en el Fuego”, maravillosa síntesis de cuentos costumbristas magallánicos, esencialmente del hombre de campo y su vida en las estancias del austro.

Respecto a Walter, su risa y alegría son imborrables. Su estilo mordaz, agudo e irónico, en especial, con el “sistema”. Contemporáneo en la etapa de colegio, compartiendo nuestros deportes, él el fútbol y quien escribe el básquetbol defendiendo los colores de nuestra región. Contemporáneos en nuestra etapa de estudiantes universitarios en Concepción en los bravos años 80.

Walter fue un profesor atípico, que desarrolló en sus alumnos, no sólo el aprendizaje de la Matemática, sino que el pensamiento crítico, el punto de vista distinto, un nuevo punto de vista que podía formar otra figura geométrica. Era de los profesores que con su involucramiento, alegría y perspicacia hacía que no sólo los alumnos con facilidad o tendencia a la Matemática fueran quienes lograran extraer de él, lo mejor posible, sino que muchos que tenían otras habilidades y talentos, tuvieran en Walter Foglia al “maestro” compañero y fraterno. Esto fue fruto de un diálogo, mientras me mostraba sus videos encontrados “en la red” y que él buscaba afanosamente para la mejor enseñanza de sus alumnos. Se preocupaba y ocupaba de buscar amenidad en la enseñanza, junto con hacer “entender” sus materias, pues de esta manera “no se olvidan más” me dijo. Un video sobre el concepto de potencias en Matemática era el telón de fondo de una de las tantas conversaciones.

La ciudad ha perdido a dos enormes seres humanos, Juan y Walter. Unicos, afables, conversadores natos, inquietos, generosos de sus conocimientos, empáticos, agudos y, sobre todo, de una humanidad en su relación con los demás, que cuesta encontrar. Su luz iluminará cada día nuestro accionar, y su ejemplo de convicción, de entrega y de alegría nos da aliento para seguir el camino, y hacer de este espacio humano llamado Punta Arenas, un mejor lugar para vivir, con mayor justicia y acceso a las oportunidades.

Juan Miranda Vargas y Walter Foglia Vargas descansen en paz, y desde su privilegiada platea, iluminen a esta comunidad, para que cuando nos vayamos los otros, los demás, la huella sea más transitable para todos, y dejemos este lugar mejor que lo que lo encontramos. Chao Maestros de la Vida, ejemplares en la Perla del Estrecho.