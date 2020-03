Justicia poética: la trascendencia de un fallo

Hace escasos días la Corte de Apelaciones de Talca ha dictado un fallo en el cual ha ordenado a una Administradora de Fondos de Pensiones la restitución de los fondos de la cuenta de capitalización individual de un afiliado basando su razonamiento, especialmente, en el imperio o primacía del derecho de propiedad, veamos.

La petición del afiliado consistía en la devolución de la totalidad de sus ahorros previsionales basado en su derecho de propiedad respecto a los mismos, en atención a que habiendo jubilado el año 2017 con una pensión de $164.000 mensuales se vio en la obligación de seguir trabajando, como es evidente, sufriendo un accidente que, además de hacerle perder un ojo, le causó serias consecuencias físicas y psicológicas. De acuerdo al decreto Ley 3.500 efectivamente sus ahorros previsionales son de su dominio, pero le niegan, al momento de solicitar su devolución, el ejercicio de las facultades que cualquier persona tiene respecto de aquello que es de su propiedad, especialmente la disposición de dichos fondos, en términos sencillos, no puede usar, gozar y disponer de dichos fondos que son de su propiedad.

Por su parte, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, señala que negó la entrega de la totalidad de los fondos previsionales acumulados en la cuenta de capitalización obligatoria del pensionado porque dichos fondos, según la ley, están destinados al pago de pensiones de vejez, invalidez o sobrevivencia con lo cual se busca consagrar la garantía constitucional a la seguridad social, no desconoce que el ahorro previsional pertenece al afiliado, pero precisa que dichos fondos constituyen un patrimonio de afectación que debe ser destinado exclusivamente al pago de las pensiones que la ley establece. Agrega que la acción constitucional de protección no es el medio idóneo o adecuado para garantizar estos derechos, para resolver estas peticiones.

El fallo del Tribunal de Talca precisa que se enfrentan, en esta discusión, el derecho de propiedad del afiliado con el derecho a la seguridad social que obliga al Estado a garantizar su ejercicio a todos los habitantes al goce de las prestaciones básicas uniforme, pudiendo establecer cotizaciones obligatorias. Precisa que el derecho de dominio se impone al derecho a la seguridad social pues: “sobre la base de aseguramiento de un derecho, no puede imponerse una obligación, cual es la imposibilidad de administrar y disponer de sus bienes, constituyendo una verdadera interdicción civil y sin causa constitucional que así lo permita jurídicamente”, en otras palabras, el derecho de dominio del afiliado respecto de sus fondos, no puede ser limitado por una norma que establece que deben ser destinados a pensiones pues ello implica impedir el ejercicio del derecho de propiedad, una limitación que no se puede aceptar.

En la parte más determinante el Tribunal establece que prima la jerarquía de la norma constitucional (derecho de propiedad) sobre la norma del decreto ley de pensiones, concluyendo que: “frente a la existencia de dos derechos que parecen contradecirse, -seguridad social y propiedad- , debe tenerse en consideración que el primero aparece como un derecho futuro y eventual requiere que la persona esté viva-, que, además es financiada por el propio cotizante. En tanto el segundo, se trata de un ejercicio inmediato y que guarda relación directa con su calidad y condiciones de vida del recurrente, la libertad en las capacidades de ejercicio y de goce de sus derechos, entre ellos, el de propiedad, sin que pueda obligarse a un control, sea del Estado o de alguna entidad privada, como la recurrida, para el cumplimiento de las obligaciones del Estado. La seguridad social es por definición un derecho, mas no una obligación para las personas”. Así las cosas, a mi parecer se trata de un fallo con preciso fundamento que establece como elemento jurídico esencial la existencia del derecho de propiedad que es, precisamente, el derecho en el cual se sostiene todo el sistema económico y doctrinario del sistema neoliberal chileno, lo que algunos denominarían “justicia poética”.