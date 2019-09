Justine Marie Bertolino

La libertad va siempre de la mano con la responsabilidad. La responsabilidad es sólo posible cuando actuamos en libertad. A ningún magallánico razonante le cabe duda alguna que cuando arrojaste piedras contra el monumento a Hernando de Magallanes, realizando rayados con espray en el mismo, actuabas en completa libertad. Nadie te obligó a rayar el monumento, nadie te forzó a lanzarle piedras. Que nuestra libertad tenga límites no significa que no exista. Las leyes, normas y costumbres de Chile, aunque a ti te parezcan extrañas, no anulan tu capacidad de tomar decisiones y de plantearte posibilidades de acción en nuestra región. En Chile, entonces, puedes realizar algunas de tus decisiones y otras no, pero nada te impide pensarlas, y, sobre todo, nada te puede impedir adoptar, ante los hechos de tu entorno y ante tus propias vivencias, las actitudes que creas más oportunas. Tienes en Magallanes la libertad para diseñar tu propio proyecto personal de vida, aunque en dicho proyecto se puedan detectar diversas influencias, orientaciones y condicionamientos de diverso tipo, que puedan agradarme o no. Más aún, en muchas ocasiones puede ser que no tengas el control sobre lo que sucede y sucedió en nuestra región, pero sí lo tienes sobre cómo vivir eso que sucede o sucedió.

Los 500 años del descubrimiento del Estrecho y encuentro de las culturas, puede ser sujeto de muchas interpretaciones, pero no objeto o excusa para practicar la violencia contra otros o contra los bienes públicos. Sólo cuando hemos actuado de forma voluntaria (y no determinada), se nos puede considerar responsables de lo que hacemos, de manera que una de las mejores maneras de saber si hemos actuado libremente es preguntarnos si nos sentimos responsables o si nos consideran responsables de ello. Porque somos libres, somos también responsables. A priori, puedes pensar que la gran mayoría de los magallánicos, sí creemos firmemente que eres responsable de haber rayado el monumento a Hernando de Magallanes y que ese acto responsable de tu parte debe ser sancionado. En especial cuando, según informa la prensa, ya habías antes hurtado mercancía de un supermercado y luego en aparente venganza por tu detención, procedido a rayar las paredes del mismo. En lo mejor de la tradición republicana francesa que nos enseñó que debemos ocupar la razón, te invitamos a responder la siguiente pregunta: ¿Quién rayó libre y responsablemente el monumento a Hernando de Magallanes? En efecto, como francesa republicana e hija de la ilustración de tu país, dado que actuaste después de haber valorado diversas posibilidades, podrás responder, primero ante la justicia y luego ante la opinión pública, la pregunta sobre por qué elegiste esa posibilidad de dañar el patrimonio público de Magallanes para protestar por los 500 años del descubrimiento del Estrecho y no otras posibilidades de expresión que te otorga nuestra Constitución. Entonces sólo cuando libremente te responsabilices de haber tomado esa decisión y de las consecuencias y reacciones que generó en la mayoría de los magallánicos, entonces cuando no sigas considerando que eres víctima de las circunstancias y sin ninguna intención de tu parte, sólo entonces, entenderás que la mayoría de los magallánicos no queremos convivir con personas irresponsables en nuestra pacífica región. Es por ello que libre y responsablemente apoyamos la gestión del intendente que debe esperar el veredicto del Poder Judicial para decidir sobre tu permanencia en Magallanes, la querella del alcalde en tu contra para que asumas los costos del daño al patrimonio público y también apoyamos a nuestra prensa libre de informar sobre tu comportamiento en nuestra región.