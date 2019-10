La aventura de educar

Para quienes siguen mis relatos de actividades en la naturaleza a veces se cofunden cuando proyecto resultados de algunas actividades, en amenas charlas y disciplinadas conferencias en que si no estoy en una montaña o un glaciar me encuentro frente a alumnos de diferentes edades intentando transmitir el amor por la naturaleza e inculcar que los entornos que nos rodean no siempre deben pensarse y razonarse como fuente de desarrollo económico o de que sólo se perfilen como entornos dirigidos exclusivamente a la explotación de sus recursos.

La intensidad en cuanto a organizar una expedición a cualquier entorno lejano y remoto tiene la misma complejidad cuando preparo una clase o una conferencia, el desafío es el mismo, las expectativas de logro pueden ser casi similares, los resultados finales pueden tener componentes de mucho éxito como así también a pesar de las rigurosas planificaciones, pueden caer en un franco fracaso del cumplimiento de los objetivos. Ha-

ce unos meses en circunstancias de recibir un premio otorgado por una universidad española, precisamente la Universidad Abat Oliva de la ciudad de Barcelona, me significó con mucha humildad recibir este reconocimiento por mi labor educativa precisamente en temas antárticos y subantárticos. Al mismo tiempo quien traía este galardón venía acompañado de un premiado también, curiosamente, profesor de Educación Física, del Colegio THAU dedicado al desarrollo de un programa antártico en su colegio que lleva por nombre “Totes i Tots som l’Antàrtida” (Todas y Todos somos Antártica).

En nuestro intenso compartir de experiencia, entre ellas un viaje a la Antártica, se perfilaron sueños, ideas y proyectos que finalmente no hace más de una semana en la que la gran mayoría de ellos se cumplieron con una gira que realicé o más bien dicho una Itinerancia Antártica a la ciudad de Barcelona, precisamente al Colegio THAU. En primer lugar expresar que estuve bajo el régimen escolar del mismo colegio, desarrollando diferentes actividades desde los niños de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato de acuerdo a la nomenclatura establecida en los niveles educacionales, desde los 5 a los 17 años. En total fueron 1.400 alumnos atendidos en 5 días de intenso trabajo. En algunos casos hasta 5 conferencias diarias. Reuniones con el cuerpo directivo del mismo colegio THAU y con el staff de directivos del bachillerato quienes han determinado organizar una gira de estudios con sus alumnos a la Patagonia al mismo tiempo se realizó una reunión con el director de la Fundación Sr. Carles Duarte. Cabe hacer notar que el Colegio THAU tiene mucho interés en desarrollar una serie de actividades que favorezcan su Sello Antártico Educacional al que como universidad tenemos la responsabilidad de atender a este tipo de requerimientos y estrechar vínculos con la Universidad de Magallanes a través del Centro de Investigación Gaia Antártica (Ciga), previa firma de convenio de colaboración. Pero eso no fue todo, en varias sesiones y reuniones se concretaron propuestas académicas muy ambiciosas y que algunas llevan por nombre Proyecto “Cruz del Sur” en la que el Colegio THAU donará 5 estaciones meteorológicas financiando su compra para 5 escuelas rurales cuya selección quedará a nuestro criterio y en conversación con las autoridades correspondientes. Proyecto “Tierra de Ictiosaurios”, gira estudiantil de 10 a 12 estudiantes de bachillerato, financiado por el Colegio THAU y que consistirá en un viaje al Parque Nacional Torres del Paine a sus escenarios más emblemáticos pero con un formato de expedición educativa. El proyecto más ambicioso y que de seguro llamará la atención de las autoridades educativas de nuestra universidad, es la oferta del Colegio THAU ofrecer 5 plazas para que estudiantes de Pedagogía de la Universidad de Magallanes que realicen sus prácticas profesionales en un rango de 50 horas, en las que contribuirá a financiar su mantención en alojamiento y alimentación, a partir de marzo 2020, proyecto denominado “Mediterranea”.

La experiencia educativa y pedagógica fue de alto nivel, por las características en la que se llevaron a cabo las actividades, con la participación de todo el colegio tanto profesores, asistentes, directivos y alumnos. El colegio tiene un modelo educativo muy moderno centrado en una participación directa de los alumnos ocupando todos los espacios del establecimiento, no permitiendo espacios “muertos” en donde las ciencias….la música….los deportes y el compromiso con el medio ambiente son los ejes que cubren las directrices propias del establecimiento y sus propósitos pedagógicos. No sólo de cerros y glaciares puede vivir un profesor-montañista sino de grandes experiencias alusivas a la gran AVENTURA DE EDUCAR.