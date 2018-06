La cada vez más difícil labor de Carabineros

Lo sucedido esta semana a Rodolfo Muñoz, chofer de Uber que fue baleado por un funcionario de Carabineros en el aeropuerto de Santiago cuando intentó huir en un control policial, ha generado un arduo debate en la comunidad, reflejado en los medios de comunicación y las redes sociales. Aunque las encuestas y sondeos a la opinión púbica le dan un amplio resultado a quienes respaldan la respuesta del funcionario policial ante la inminente amenaza de resultar arrollado por el informal conductor de pasajeros, las voces y críticas de quienes alegan fuerza desmedida no se han quedado atrás.

Gracias a un video grabado por el mismo conductor, todos pudimos ser testigos privilegiados de esta situación de difícil evaluación. Lo que queda claro es la prepotencia con que el chofer de Uber trata al carabinero, alegando una detención ilegal, que no le podían disparar y que el funcionario policial debía salirse de su camino, mientras le echaba el auto encima a pesar que le mostraban y apuntaban con un arma. Rodolfo Muñoz al querer escapar del control para evitar que le quitaran su auto por segunda vez, como él mismo reconoció posteriormente, recibió un balazo en el hombro y otro en el brazo, el que aún se encuentra alojado en su extremidad como vimos en su ingreso a tribunales o en las entrevistas que posteriormente entregó a los medios.

Hemos escuchado todo tipo de opiniones, desde expertos en protocolos policiales que descartan la conveniencia de haber disparado al aire o a los neumáticos, desestimando las soluciones alternativas que dan muchos amantes de películas de acción; hasta juristas que evalúan la desproporción de la acción, sentados cómodamente en sus escritorios y con todo el tiempo y calma para dar a conocer la conducta que debió haber adoptado el carabinero.

Más allá de la legítima opinión y, más importante aún, de los argumentos que cada uno elabore, me llama mucho la atención la falta de lógica con que actúa el chofer de Uber, en una seguidilla de errores que terminó con el resultado que todos conocemos. Ir a un lugar que presentaba una alta probabilidad de fiscalización aún ya teniendo la experiencia de haber sido multado antes, influir para que sus pasajeros mientan declarando que eran familiares, querer huir del lugar amagando echar encima un auto ante una autoridad, no hacer caso a las advertencias teniendo un arma apuntándole y más encima adoptando una conducta prepotente, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer algo así? La falta de respeto a una autoridad formal y el desestimar la amenaza de un arma, son interpretadas por algunos como faltas graves, en que no hay que ser muy inteligente para prever que se podía salir herido o incluso muerto al provocar esto. Para otras personas esta reacción puede ser interpretada como un acto de valentía, de legítima defensa de su instrumento de trabajo, por lo que el carabinero debió haberse apartado para dejarlo huir. Las declaraciones de Muñoz colocan la guinda de la torta: “sólo quería huir y no hacerle daño al carabinero”.

La labor de Carabineros es difícil por varias razones: lidiar con delincuentes cada vez más peligrosos, estar en permanente riesgo de muerte, una generalización estigmatizante debido a manejos fraudulentos de algunos mandos poderosos (de lo que ellos mismos son víctimas), descrédito ante la comunidad por el abuso de fuerza de algunos casos que afectan negativamente la tan necesaria y esforzada labor que la mayoría de los efectivos policiales presenta en pro de los ciudadanos. Carabineros es una institución jerárquica que debe ejecutar órdenes de mandos superiores, muchas veces haciendo cumplir leyes mal hechas o con importantes vacíos, por lo que muchas personas personifican en ellos la opresión, pero la gran mayoría confía en su ayuda ante situaciones que como civiles no podrían resolver, en especial cuando está amenazada la propia integridad y la de sus familias. La falta de inteligencia de Muñoz se refleja en su disminuida lógica, escasa autocrítica, pero sobre todo en la falta de empatía al creer que un efectivo policial debía comprenderlo y dejarlo ir a pesar de infringir la ley, maltratarlo y querer echarle el auto encima. Preocupa que como ese chofer de Uber, muchas personas razonan de manera dicotómica, sin un análisis más profundo: si estás de acuerdo con la autoridad eres un fascista, hijo de la dictadura y opresor; si buscas justicia social e igualdad entre los ciudadanos, eres un comunista, anarquista y rebelde. ¿No son compatibles estas posiciones acaso sin tener que etiquetar simplista y antojadizamente? La miopía cognitiva de algunos no les permite incluir, tolerar y tratar de comprender a los demás, vociferando sólo por sus derechos y pasando por encima de la autoridad, despersonalizando su valor como seres humanos y velando por el propio beneficio, aun consciente que se rompen leyes que urge mejorar.