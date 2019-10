«La canción en el sombrero. Historia de la música de Inti-Illimani», Horario Salinas (2ª parte)

El domingo 13 recién pasado, a partir de este libro de Horacio Salinas, nos introdujimos en la historia de Inti Illimani desde sus comienzos en 1967 hasta el inicio del exilio en Italia en 1973. Siguiendo al autor, concluimos que en ese país los “Inti” fueron un suceso, tanto en el disco, como en los escenarios. Desde allí se proyectaron a otras naciones, mientras en Chile transcurría la dictadura, situación a la cual se mantuvieron conectados mediante el apoyo artístico y económico a la resistencia. Allá definieron su línea musical que los aleja de su raíz andina inicial, se producen diversos cambios de integrantes y se atisba la crisis del grupo.

En 1988 regresan a Chile en medio de -como señala Salinas- muestras de afecto y distanciados de su militancia política original. Aquí prosigue la actividad hasta que los antiguos problemas alejan a Salinas del grupo en 2001. Luego de un litigio, a partir de 2004 Salinas, Seves y Durán encabezan Inti Illimani “Histórico” y los hermanos Coulón (Jorge y Marcelo) lideran Inti Illimani “a secas” sin acatar la resolución judicial.

Todo lo anterior, nos lo cuenta el autor con honestidad, profundidad y detalle, tomando como hilo e hitos conductores la grabación de los álbumes del grupo

En todo caso, pensamos que queda al debe en algunos temas, pues desviándose de la línea narrativa, dedica un capítulo completo a Italia su historia, su cultura, su gente y su geografía, como a las bondades del periodo en ese país. Dada la importancia y –a nuestro juicio- excesiva valoración que le otorga a ello, habríamos esperado que se hubiera referido en términos proporcionales a Chile en estos mismos aspectos. Por ejemplo, poco se menciona de sus giras por todo el país pre y post exilio (y que fueron muchas). Recuerdo, por citar un caso, que en 1971 llegaron hasta Punta Arenas; actuaron en el Cine Gran Palace y abrieron con “Lo que más quiero” y al anunciar “El cóndor pasa”, lamentaron que se haya hecho famosa por una versión extranjera (Simon and Garfunkel, suponemos). Habría sido interesante también conocer (como testimonio histórico) la opinión de alguien que vivió desde dentro “el proceso” del periodo de Salvador Allende, pues el “Inti” fue un ícono de su campaña y de su gobierno.

También nos sorprenden sus expresiones respecto del retorno en 1988: aludiendo a que la “destartalada micro” a la cual los subieron y que el “compañero” al que le confió su chaqueta italiana en un concierto y nunca más lo vio, le confirmaron que ya no estaba en Europa, sino en el “Chile real”. Por nuestra parte, pensamos que, por historia, geografía y gente, no estamos ni más arriba ni más abajo que Italia, y por supuesto, somos mucho más que una “destartalada micro” y un “compañero vivaracho”.

En suma, sin mayores despliegues literarios, Salinas nos ilustra con rigurosidad y amenidad acerca de los procesos de creación musical (en especial en su dupla con Patricio Manns) los vericuetos de la producción artística y a fin de cuentas, la historia del conjunto. Aborda sin rodeos la separación del grupo, asumiendo su responsabilidad en cuanto a que, según sus altos estándares como director musical, se hacía necesaria la salida de ciertos integrantes. Es clarísimo en señalar que en el arte no siempre existe la democracia y que, a riesgo que lo acusaran de seguir proyectos personales, debía tomar decisiones cuando nadie aportaba ideas.

En términos generales, pensamos que “La canción en el sombrero” es un texto honesto; Salinas como músico y narrador también lo es.

Horacio Salinas Álvarez (Lautaro, 1951) es uno de los compositores más importantes de Chile. Actualmente dirige la Orquesta de la USACH.

«La canción en el sombrero. Historia de la música de Inti-Illimani”, Horacio Salinas, Santiago de Chile. Catalonia, 2017 (1ª. ed. 2013), 224 pgs. Disponible en versión ebook.

Relacionado