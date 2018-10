Ya sabemos que el presidente de los Estados Unidos es de lo peorcito que ha pasado por la Casa Blanca, ganándole en incapacidad a Bush hijo y a Jimmy Carter, lo que no es poco decir.

De carácter levantisco, sus oscilaciones de ánimo y esas rabietas indisimuladas dejan entrever una personalidad ciclotímica.

No se trata de apostrofar, increpar o darle como caja a Donald Trump, pero la idea de construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos es de las más disparatadas que han salido desde la Casa Blanca. Se sabe que el costo del mentado muro alcanzaría los 37 mil millones de dólares. Tal cifra equivale a más del doble de la inversión extranjera en México el año pasado, y no servirá para poner coto al problema. Mientras haya cuates y latinoamericanos en estado de inanición y con más hambre que piojo de peluca, seguirán encontrando la forma de emigrar. Lo harán por Canadá…o por mar, o como lo están haciendo casi la mitad de los indocumentados actualmente: por avión, viajando con visas de turismo y quedándose en Gringolandia, como Pedro por su casa.

Algunos demócratas ya han propuesto que sería más sensato construir un Muro al interior de la Casa Blanca y encerrar a Donald Trump. El costo de éste sería mucho más barato y el país quedaría más tranquilo.

Poniéndome más serio, harto más salutífero sería que el Congreso norteamericano aprobara el proyecto de ley presentado por el senador John Cornyn (Texas) de crear un “Fondo de Inversiones de Norteamérica” para construir carreteras, puertos y líneas de banda ancha de Internet en el sur y centro de México, de donde sale la mayor parte de los migrantes

Pero Donald Trump salió más porfiado que burro en celo. Es cierto que una cosa son las promesas de campaña y otra muy distinta es la realidad. Por su inexperiencia en política, este advenedizo colorín hizo todo lo contrario de lo que la sabia política aconseja. En consecuencia, puso en práctica un adagio muy gringo: “the greatest danger in life is to take many precautions” (el mayor peligro de la vida consiste en tomar demasiadas precauciones) Y salió con la suya.

Ahora está preso de una nueva obsesión.

Llamó a licitación para pintar de nuevo la Casa Blanca y pidió tres cotizaciones.

Un contratista chino pidió 3 millones de dólares.

El contratista europeo pidió 7 millones y un contratista chileno pidió 10 millones de pesos.

Luego de reflexionar, Trump preguntó al contratista chino por qué pedía US$ 3 millones.

La respuesta del chino fue inmediata:

-Un millón en pintura, un millón por la mano de obra y un millón de ganancia.

Trump repitió la pregunta al europeo, quien retrucó:

-Serían tres millones de pintura de alta calidad. Dos millones en mano de obra especializada; más dos millones de ganancia.

Trump anotaba todo minuciosamente hasta que le formuló similar pregunta al modesto contratista chileno.

Este, contestó sin titubear:

-Fácil Míster Donald…

Serían tres millones para usted, cuatro millones para mí…y con los tres millones que sobran le pagamos al chino para que lo pinte.