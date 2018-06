La derecha en su laberinto y la difícil tarea de gobernador

¡Mete embrague y pone primera!, la recomendación típica de los voluntarios sacando un vehículo empantanado e inmovilizado; es la arenga que va ganando adherentes entre los partidarios del gobierno, ven con temor como pasan las semanas, y hay pocas señales de romper la inercia de las autoridades por completar carga, partir y acelerar. Poco duró la paciencia respecto a los ajustes y acomodaciones de los partidarios de Sebastián Piñera; el incordio partió por las declaraciones del senador Chahuán y ha tenido sus réplicas a lo largo de toda la república.

“Lo bueno de este gobierno es que la oposición está peor”, opina sin sonrojarse un líder opositor, justipreciando las instancias que se viven en la política nacional. Es que con tanta ley de transparencia y críticas a los que ganan más, ya no tienen cabida las aspiraciones de aquellos políticos -el tiempo los dejó atrás- que humildemente se ofrecían para tareas ciudadanas, poniendo como exigencia “a mí me colocan donde haiga”.

Algo pasó en estos años en el Chile aspiracional; al hacerse realidad la consigna de la izquierda de los setenta, que proclamaba “Universidad para todos”, le dio sentido y una buena plataforma a los grupos económicos más osados, para generar una avalancha de establecimientos universitarios, con exuberantes ganancias avaladas por un Estado benefactor, que los benefició con el dadivoso Cae.

Liberalismo a ultranza en las aulas, queremos profesionales universitarios, dispuestos en todas las disciplinas para ser exitosos en el mercado; en las aulas donde se enseñaba economía la consigna era ¡Hay que apretar los dientes, no cerrar los ojos!. Lo nuestro es la empresa privada, el emprendimiento, el esfuerzo individual. En el mundo del futuro desaparecería la función pública, hay que jibarizar el Estado.

Se dispararon en los pies, pues en la derecha, sus integrantes desvalorizaron la función pública, así como un día la derecha, desvalorizó la cultura. Sus integrantes, prefirieron mirar las estanterías, los balances y no formar parte de un Estado benefactor, donde hay que salir a repartir café a “haraganes que no trabajan” y viven en situación de calle. En La Tercera del último domingo, se resalta la disonancia del ex presidente de los empresarios chilenos, Alfredo Moreno, con el hoy ministro de Desarrollo Social, al cual denomina el columnista contribuyente como “El candidato social”. Recomiendo su lectura, pues es la evidencia, de lo difícil que es para la derecha gobernar. El hacerlo se ha transformado para ellos en una contradicción vital y hasta existencial.

Felizmente dentro del bloque gobernante hay sectores que perciben la necesidad de darle una dirección a la coalición. No son pocos quienes opinan que definitivamente hay que optar para muchos cargos del eficiente Sistema de Alta Dirección si se pretende un Estado moderno. Francisco Chahuán ha captado la incompetencia de su coalición para darle un gobierno eficiente a los chilenos; pese a que muchos atribuyen su protagonismo a un primer impulso en su carrera política a la presidencia de Chile.

A nivel regional han reaccionado a este conflicto Alejandro Kusanovic y Antonio Ríspoli; trasciende en sus declaraciones a este diario, la vergüenza de ambos personeros por la incalificable ineptitud, para dar solución al conflicto de la educación municipal en Punta Arenas; con un gobierno regional ausente y un alcalde de la coalición gobernante más preocupado de su prestigio como político de proyección (“piensa más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones”). Mientras en la ficha del enfermo -la Educación municipal- los indicadores van en picada en cuanto a disminución de alumnos, puntajes exiguos en las pruebas y moral de sus actores fundamentales, los profesores.

En días aletargados de Mundial de Rusia, queda claro que tanto en el fútbol como en política, simplemente, es lo que pasa, no lo que pudiera haber pasado.