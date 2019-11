La elite y la “Nuevalidad”

Hace poco el economista de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann, describía que, “el elemento que impide a Chile dar un salto hacia nuevas industrias está en la cultura de nuestra elite, la cual carece del know how para producir cosas nuevas, pero además, no usa las herramientas de que dispone para revertir esa situación”. Sin duda esta es una de las graves consecuencias que implica tener una elite tan especial como la nuestra, en todo orden y, la gran responsable del estallido social que experimenta el país por más de un mes. Para graficar lo que ha ocurrido y ha estado sucediendo con este estallido social, lo mejor es escuchar a distintos actores.

En una línea similar Lucía Santacruz, en su reciente columna “La tiranía de la ortodoxia” buscaba una explicación o raíz a lo que el país enfrenta, “desgraciadamente, parte de la elite no supo hacer el tránsito desde las relaciones propias de la época de la hacienda a las actitudes y conductas que exige una sociedad moderna de iguales”. Aquí sólo bastaría expresar, a confesión de parte relevo de pruebas.

El empresario Aurelio Montes en un matutino reforzaba “es una pena que hayan tenido que incendiar el Metro y hacer vandalismo para que los empresarios entendamos que hay una necesidad no cubierta. Hago un mea culpa, ya que deberíamos haber actuado antes de los desmanes. Chile no se merece esta crisis”. Más vale tarde que nunca.

El alcalde de Renca Claudio Castro, por su parte en una revista, profundizaba en el foco del problema, “esto no es sólo una crisis del gobierno, también de la democracia. Este sistema político por diseño, tiene un control muy lejos de la ciudadanía y eso aumenta la frustración”. Según él, nuestra elite política recién está descubriendo a los alcaldes de las comunas más pobres de la región metropolitana, y se preguntaba “por qué nuestra pobreza y nuestras desigualdades y nuestras inequidades las teníamos tan ocultas si estaban al lado nuestro, hemos construido un país o una ciudad sin mirar a quién estamos dañando pero sí teníamos claro a quién estábamos favoreciendo y cuidando, a los que más ganan”.

Como lo menciona la periodista Mirna Schindler describiendo el desafío al que se enfrenta Chile, “para construir la casa de todos y no la casa de unos pocos que han usado el texto constitucional para grabar en piedra sus privilegios, se necesita escuchar más a la gente y menos a los que habitan el segundo piso del palacio presidencial”. La calle, el barrio y los territorios olvidados, sí importan.

La presidenta del Consejo de Conicyt, Mariane Krause, sobre Santiago en otra revista, “tenemos una ciudad profundamente segregada, y lo grave de eso es que aquellos que están en los segmentos con mejores ingresos, con mejor calidad de vida, no tienen conciencia del resto del mundo. Ni siquiera les puedes imputar mala voluntad, porque no tienen conciencia, porque esta segregación es fuerte y los que están en los sectores de menores ingresos, están siendo bombardeados permanentemente por modelos, lo que ves en la publicidad, incluso los rasgos físicos… O sea todo lo que parece en nuestra publicidad, o casi todo, son personajes europeos. No tienen que ver ni siquiera con el aspecto físico del chileno medio. Y esa cuestión es una bofetada diaria”.

Sin duda se nos hace imposible pensar en volver a la misma normalidad, Chile cambió y, como el lenguaje crea realidades, definamos “la Nuevalidad”, como la nueva normalidad, que nos permita construir juntos un Chile más inclusivo. Donde por ejemplo las empresas como esos supermercados saqueados, puedan articularse y vincularse vía distintos mecanismos con las juntas de vecinos, clubes deportivos y la ciudadanía de su entorno para que las sientan suyas y de pasada las cuiden, probablemente no habrían destrozos cuando las sientan parte de su ecosistema y aún mejor sería, si pudieran ir en la parada junto con la empresa. Juntos, todos ganarían.