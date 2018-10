Imposible referirse a Jaime Hales haciendo abstracción de la astrología. Desde esta área, acaba de parir un nuevo libro, “La Era de Acuario” (Editorial Catalonia), texto esperanzador para los convulsos tiempos que vivimos.

En una época colmada de estrés, de gente apurada que no va a ninguna parte, el libro de Hales es optimista respecto a lo que se avecina.

Muchos determinan que el tiempo pasado fue mejor, de mayor mansedumbre y hasta con mayores certezas. Me pregunto, ¿habrá sido así, o es que ahora estamos mejor informados?

Hales no pretende hacer una revolución política. Tiene claro que la verdadera revolución nace desde “las tripas”, buceando nuestra interioridad, donde se encuentran esas virtudes que esperan ser encontradas, pulidas y mejor trabajadas. Quienes no han trabajado en ello, es hora de que empiecen a hacerlo. Quién lo han hecho, deben perseverar, pues el hombre es un pozo sin fondo y toda experiencia no hará sino convertirnos en mejores personas ¿Y después? Bueno…contagiar al resto.

Sin desechar las teorías económicas ni políticas, el autor nos refrenda que el cambio que se nos avecina debe ser personal. Ya están proscritas las ideas mesiánicas que salvarían el mundo, harían una sociedad más salutífera y la felicidad estaría en la puerta de nuestras casas.

Esa entelequia está más pasada de moda que el catre de bronce, la radio a tubos o los cassettes y las polainas.

Si queremos una sociedad hospitalaria, no dejemos a las ideologías que nos sugieran el camino. La tarea ahora es de cada uno de nosotros, lo que implica mayor responsabilidad. Nadie se puede restar de este desafío.

Esto que comento lo grafica muy bien el autor cuando señala que “el viejo dilema respecto de la primacía o prioridad del cambio personal…o del cambio social ha desaparecido. Hoy sabemos que el cambio será social o no será. Será personal o no será”.

Algunos apocalípticos agoreros han vaticinado que la ciencia y la tecnología puede ser obstáculo insalvable para tal propuesta, pues la robotización dejará millones de cesantes. Tal visión es errática o -al menos- antojadiza.

Durante la Revolución Industrial de fines del siglo 18 y principios del siglo 19, los trabajadores textiles en Inglaterra quemaron las máquinas de tejer para protestar contra los nuevos telares automáticos que estaba sustituyendo a los manuales. Pero…¿qué ocurrió realmente?

Lo contrario de lo que se temía: los nuevos telares automáticos abarataron enormemente el precio de la ropa, lo cual permitió que la gente tuviera más ingresos disponibles para comprar más ropa y otros productos, y ello trajo -como consecuencia- más empleo y mayor bienestar.

¿Que las maquinarias producirían una pandemia de cesantía’ ¿Qué pasó realmente? Que esa Revolución descubrió trabajos desconocidos hasta entonces, y la cantidad de ocupados aumentó considerablemente

En síntesis “La Era de Acuario” es un libro altamente recomendable para entender el futuro que se nos viene…o mejor dicho ya llegó.

¿Qué es un libro demasiado optimista?

Es probable, pero no olvidemos que el optimista se equivoca tanto como el pesimista. ¿La diferencia? Que el optimista lo pasa mejor.

Y en parte, de eso se trata la vida.