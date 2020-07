La estrategia regional de desarrollo económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena 2020-2028: ¿Qué fue de su realización?

Daniel Oyarzo Pérez

Ingeniero comercial Profesor Facultad de

Ciencias Económicas y Jurídicas- Umag

Al revisar la información en los documentos “Instrumentos de Fomento de la Región”, la “Estrategia de Desarrollo Regional”, el “Informe del Banco Interamericano de Desarrollo (Bid), acerca de los Instrumentos de las denominadas Leyes de Excepción”, el “Informe del Banco Mundial sobre las Zonas Extremas”, y el documento “Desarrollo Económico de la XII Región : Aporte de Methanex y Motores de Crecimiento al 2018” de la Consultora de Roberto Zahler y Co.; y además teniendo como referente básico y obligado, el Modelo Económico que nos rige desde el advenimiento del gobierno militar hasta hoy, podemos inferir que la región no tiene una estrategia de desarrollo económico, que defina su ruta hoy. Existe un documento llamado estrategia regional de desarrollo 2012—2020, que no dice nada respecto de dejar establecida la ruta para alcanzar el desarrollo económico, por lo que surge la interrogante ¿qué beneficios trajo a la región?

Es de perogrullo decir esto otra vez, y por supuesto causa extrañeza que el actual gobierno regional no haya trabajado en una estrategia de desarrollo regional 2020-2028, ni siquiera como borrador, transcurridos ya más de dos años en el gobierno. Lo anterior evidencia una indiferencia mayúscula, de quienes están a cargo de administrar la región, pues no han ofrecido una explicación técnica-económica, ante esta tremenda “trabazón económica” regional, que exige respuestas inmediatas y oportunas frente a esta evidente falta de procesos productivos, pues se sigue exportando, desde las carnes hasta las maderas, todo en bruto, sin que se genere valor agregado.

No existen procesos productivos encadenados, de modo tal de poder proyectar un proceso industrializador, tal como nos lo planteara el premio Nobel de Economía Robert Solow, quien hacia los años ‘80, sugirió para nuestro país, iniciar un proceso industrializador de largo aliento, en todos los productos que se exporten sin agregar valor.

La condición de insularidad, de lejanía de los centros comerciales, la baja densidad poblacional y la pequeñez del mercado interno, el clima riguroso, las políticas públicas de compensación erráticas y tardías, más del 57% del factor productivo tierra en poder del estado bajo protección, un 33% con un destino productivo pecuario y un perfil de crecimiento muy acotado, entre otras causas, han determinado un perfil económico característico, y a la postre la región exhibe un desempeño económico pobre y desordenado.

Falta un plan de desempeño concreto, agresivo, de reingeniería que identifique medidas asertivas capaces de conjurar los efectos que se derivan de nuestra excepcionalidad territorial, falta un concepto operacional sobre lo que es y requiere un espacio efectivamente extremo como el de Magallanes, una definición estratégica sobre las reglas del juego que se requieren para el aparato productivo.

Hay que revertir la estructura productiva. Se ha tenido, por años una estructura productiva mono-productora primaria siguiéndole, un patrón de especialización en actividades con bajo valor agregado. De un tiempo a esta parte se pretende cambiar este patrón, diversificar la economía y agregar mayor valor a la producción, pero se ha avanzado poco, desordenadamente y a ratos con serios conflictos de intereses.

También se plantea que faltan incentivos más decididos para potenciar el desarrollo y emprendimiento en determinadas áreas. En ese sentido se valora mucho y se tiene una buena evaluación del crédito tributario, es decir, la ley Austral, creemos que ha logrado generar y apalancar inversiones; y estos instrumentos tributarios, de este tipo deberían permanecer por plazos más largos con certeza y a sectores específicos, como el turístico y el relacionado a inversiones en desarrollo antártico. Se requiere mejorar nuestro capital humano, calificar mano de obra en sus distintos niveles, generar mayor capacidad de investigación y emprendimiento.

Respecto a las leyes de excepción, más que una alternativa para generar recursos es un tema que tiene que ser analizado y revisado, y compatibilizarlas con las recomendaciones que al efecto efectuara el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid), y crear o generar más bien un Estatuto Especial para Magallanes, que permita un mayor margen de decisión regional y mayor autonomía, así como la flexibilidad de adecuar los instrumentos a las necesidades reales de la región.

Se plantea que la innovación es fundamental no solamente para avanzar en el crecimiento económico, sino que tiene que ver con el concepto de crecimiento con equidad. O sea lo anterior tiene que ver con que es necesario reforzar el tema innovativo en la pequeña y mediana empresa, que son las que más ausentes han estado de este proceso, generando inequidades, que hoy día se pueden visualizar en forma potente y que afectan nuestras posibilidades reales de crecimiento. O sea, el tema de la innovación debe ser materializado en forma más homogénea entre las empresas, cosa que no ha ocurrido en nuestra región, generando fuertes asimetrías entre la Pequeña y Mediana empresa con las Grandes.

El desarrollo histórico-económico de la región ha estado ligado a la cuantía de sus recursos naturales, animales, minerales. Hacia principios del siglo XX y posterior, tuvo un fuerte auge de desarrollo, y crecimiento, las actividades de tipo ganadero, y luego agroindustrial que significó un avance en materia de desarrollo económico, pero todos sabemos que las actividades ganaderas son de lento resultado, y por ende los beneficios esperados de esta actividad, tienen la misma tendencia. Sin embargo ello significó posicionar a nuestra región con un crecimiento autónomo, cuestión muy importante de destacar hasta nuestros días.

Luego la aparición del petróleo, y antes de eso la explotación del oro, principalmente en la provincia de Tierra de Fuego, le dio a nuestra región una matriz productiva que se comenzaba a diversificar.

Como se decía más arriba, también entre los años 1967- 1976, con la creación de la Corporación de Magallanes (Cormag), se tuvo una fuerte palanca de desarrollo regional, que logró hacer importantes inversiones en infraestructura y creación de industrias. Ella capituló por problemas políticos el 31 de diciembre de 1976. Por otro lado, la Zona Franca creada en 1977, cuya razón básica de su génesis fue la radicación de industrias, tuvo un nefasto resultado en este sentido, siendo hoy día un Mall Comercial.

En definitiva, si en primer lugar si hubiéramos sancionado y manejado una estrategia de desarrollo sólida 2012-2020 y posteriormente armar y generar otra 2020-2028 igualmente sólida, y recogiendo las recomendaciones señaladas por el Bid, seguramente hoy estaríamos en mejor pie para enfrentar esta crisis económica que nos amenaza y que en alguna medida ya estamos experimentando producto de la pandemia sanitaria que afecta al mundo, al país y por supuesto a nuestra región.

Necesitamos una brújula que oriente el camino del Desarrollo Económico de esta región, plasmada en una nueva estrategia que contenga todos los problemas existentes y que sea consistente en lo económico, y que por sobre todo se generen garantías que sean aprovechadas en un 100% por los sectores más postergados, instalar centros industriales con las ventajas comparativas que se tienen, y crear economías de aglomeración a nivel industrial. En consecuencia, resulta imprescindible y urgente la generación de una Estrategia de Desarrollo Regional de Magallanes y Antártica Chilena 2020-2028, pues es insólito que no se sepa hoy julio del 2020, cual es el camino de nuestro desarrollo económico, más aún en la coyuntura que actualmente enfrentamos.