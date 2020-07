Quienes somos amantes de los libros constituimos un grupo bastante sui géneris. Todos tenemos manías y hasta las compartimos. En mi caso, suelo comprar dos y hasta tres ediciones de un mismo libro: me basta que tengan la portada diferente y ya me abre el apetito.

Como muchos de este club tan especial, soy de los que suelo encargar libros cuando un amigo viaja más allá de las fronteras de nuestro querido y aporreado país.

El año pasado, al enterarme que mi vecino se casaba, le encargué a un amigo que viajaba a Inglaterra un libro ideal para alguien que dejará el team de los solteros y -en consecuencia- ya está pensando en la Luna de Miel.

Mi amigo me trajo el encarguito y el nombre del libro era ya bastante incitador: “69 posiciones diferentes”.

Se lo regalé a mi vecino pero a su regreso de Luna de Miel me dijo que el mentado texto había sido un bluff, pues se trata de un libro de ajedrez.

Traigo esto a colación luego de que mi amigo Cristóbal me trajera de Estados Unidos un libro fascinante, llamado “The stupid history of the human species” (La Estúpida Historia de la Especie Humana), de Bob Fenster. El libro no ha llegado a Chile, y todo indica que con este asunto del coronavirus tendremos que esperar demasiado. Por eso quiero compartir parte de este texto con ustedes.

La estupidez humana tiene dimensiones que van más allá de lo imaginable. Y no se crea que para ello hay que sacar patente de imbécil o cernícalo. El cargo o estatus no es garantía para estar eximido de cometer una chambonada.

Los políticos ocupan un capítulo preferencial en el libro de Fenster. Para nadie es un misterio que en su afán de lucimiento, un político es capaz de ir a buscar cochayuyo a Bolivia o intentar tocarle el poto a un fantasma.

Tal fue el caso de Iroshi Kobayashi, un político japonés que iba a la zaga en las encuestas. En lugar de recurrir a un director de campaña, un asesor de medios o un lobista, el japonés forjó una estrategia bastante original: simuló ser víctima de un intento de asesinato, con el propósito de obtener el voto de simpatía por parte del electorado. En otras palabras, buscaba el voto lastimero.

De este modo, para que el ataque pareciera más convincente, Kobayashi se clavó un cuchillo en la pierna, pero se cortó una arteria y murió desangrado antes de poder hacer su discurso final de campaña.

Lo que habla bien de Bob Fenster, el autor del libro, es que hacia el final del texto demuestra de modo palmario que todos los casos incluidos son extractados de la más cruda e irreverente realidad. Eso es el plus de su libraco.

También hay un capítulo para los estúpidos comunes y corrientes, esos que no tienen otro rango que su simple condición de seres humanos.

Es el caso del brasileño Ademir Dos Santos. Para agradecer que su novia se había recuperado de una enfermedad fatal, este carioca recorrió medio país cargando una gran cruz sobre su espalda.

Mientras el agradecido peregrino hacía su vía crucis particular, su novia, aburrida de tan larga espera…¡se casó con otro!

Apenas llegue a Chile, no dejen de comprar “The stupid history of the human species”.

Como dice el propio autor: “Yo soy gracioso. Los hechos lo son”.