La ética y la pandemia

Soy periodista desde antes de titularme en la U. de Chile. Soy periodista desde antes del Premio Nacional. He sido periodista toda mi vida. He conocido a generaciones de comunicadores que han sido mis alumnos.

Esa es la razón por la cual sigo con mucho interés el papel de la prensa en la pandemia del Covid-19.

Creo que ha hecho bien su tarea… aunque podría haber sido mejor. He planteado que algo que es indispensable en su trabajo: la reiteración de las noticias, puede contribuir a una agotadora saturación informativa. Es un riesgo que se debe, en parte al menos, a la poca capacidad de discriminación de lectores, auditores o telespectadores. La información debe ser evaluada por quien la recibe, a fin de no ser arrastrado por la oleada de noticias falsas (en las redes sociales) o repetidas en exceso en los medios tradicionales o profesionales.

El Consejo de Etica de la Federación de Medios -del cual fui miembro en el pasado- dio a conocer en los últimos días una resolución frente a las denuncias recibidas por eventuales faltas a la ética en la cobertura de la pandemia.

Las acusaciones más frecuentes se refieren a periodistas que no tienen claridad acerca de su papel, a la falta de verificación y a la tendencia a no reconocer errores. La lista del Consejo incluye:

* Difusión de contenidos que no distingue entre hechos, opiniones y entretención y que aplica a veces una lógica propia del espectáculo;

* Confusión del papel de periodistas, locutores y animadores;

* Insuficiente verificación de la información;

* Reticencia para admitir errores;

* Evidente carencia de sensibilidad para captar diferencias y matices en una sociedad diversa y plural;

* Tendencia a erigirse en jueces o protagonistas de la noticia.

Coincidentemente, el comentarista Carlos Peña escribió, concentrándose en la televisión:

“Lo más llamativo en estos tiempos de pandemia -descontado el drama cotidiano- es el papel que ha cumplido la televisión. Sus programas oscilan entre el espectáculo del miedo, la exhibición de la pobreza no como fenómeno de injusticia, sino como historieta de entretención, y la conversación entre alcaldes, políticos y médicos, cada uno subrayando alarmas, tropiezos y dramas probables. La televisión abierta es, por supuesto, un medio de masas al que no resulta sensato solicitar reflexión o sobriedad en los temas que trata; pero de ahí no se sigue que deba tolerársele, sin crítica alguna, la banalización de lo que la sociedad está hoy día experimentando”.

La preocupación ética desborda todos los ámbitos. Los gobiernos y las autoridades sanitarias, en especial, deberían ser muy cuidadosos en lo que dicen y cómo lo dicen. Pero los periodistas y los medios deberían tener tanto o más cuidado. Así lo plantea el Consejo de Ética:

“El miedo y la inquietud provocan una particular fragilidad en la comunidad, que exige de los medios contenidos prudentes y reflexivos, con sentido de responsabilidad social. Eso no implica renunciar a su rol fiscalizador. Ante estas situaciones y sus consecuencias, es necesario adoptar nuevas rutinas y modos de reportear y difundir que procuren contribuir a la estabilidad emocional y social que la comunidad necesita en momentos de gran incertidumbre y potenciales riesgos para su integridad física y psíquica”.

Es un buen llamado para todos, en especial ciertamente, para los periodistas.