La farándula en crisis

No siempre la farándula fue la hija predilecta de la televisión. Los espectáculos son parte de la historia del periodismo. Grandes figuras del teatro y del espectáculo, crearon un mundo muy atractivo para los lectores. El cine y Hollywood, en el siglo XX, se convirtieron en una fábrica apasionante de informaciones, no siempre de real valor. Así se hizo posible una próspera industria de revistas, como fue en Chile el caso de Ecran.

En algún momento, después de la II Guerra Mundial nació en Europa la llamada prensa del corazón. En tiempos republicanos, la nostalgia por reyes y princesas obligados a un dorado exilio generó un formidable negocio periodístico que luego se adueñó de la televisión. Y ahí se quedó.

La farándula adoptó en esos años su formato definitivo: periodismo liviano, con más opinión que información, más sentimiento que razón, alimentado de chismes, romances entre famosos y famosillos, rupturas en público, amores clandestinos cuyos hijos serían motivo de nuevos escándalos, todo, siempre, bajo la implacable luz de los focos.

Durante décadas, la televisión chilena desarrolló un provechoso negocio sobre estas bases. Los programas periodísticos tradicionales fueron desplazados paulatinamente por figuras de fama efímera, pero lengua afilada.

No es sólo el caso de Chile. Mucho antes, el modelo se puso en marcha en Estados Unidos. Lo siguieron Argentina, Brasil, y casi todos los países con mercados abiertos. Se impuso el mismo estilo escandaloso de lograr grandes ratings.

Este modelo de negocios prosperó al amparo de las banderas de la sociedad de consumo y la economía neoliberal. El ansia por el rating justificó honorarios exorbitantes pagados a figuritas de bajo nivel intelectual y casi nula formación ética.

La crisis social quebró no pocos paradigmas. Y en la TV, sin aviso previo, generó un terremoto. Al tratar de asumir el desafío político y social, no todos los equipos de la televisión supieron cómo reaccionar. Optaron por agregar a la farándula un periodismo confrontacional, que busca poner en apuros a los entrevistados, sin profundizar argumentos o razones. Como en las redes sociales se guiaron más por sus opiniones personales, no siempre bien fundamentadas, que por datos duros fruto del reporteo y la investigación.

El 18 de octubre se activaron devastadoramente las placas tectónicas. El sismo empezó en canal 13 cuando Tonka Tomicic expulsó a Hermógenes Pérez de Arce del panel al que había sido invitado. El dueño del canal, Andrónico Luksic, consideró que el error era haberlo hecho, pero su hijo Maximiliano Luksic director ejecutivo del canal, pensó distinto y le ofreció públicas disculpas.

Las réplicas afectaron a otros canales. Chilevisión decidió cerrar tres programas, en dos de los cuales la modelo Pamela Díaz tenía un papel destacado. Casi simultáneamente, La Red informó que reemplazará “Intrusos” por un programa informativo.

También ha habido réplicas parecidas en otros horarios. Es el caso de “No culpes a la noche”, cerrado tras un año y seis meses en TVN.

La explicación tradicional de que se “cumplió un ciclo” casi no se usó esta vez. Pero es evidente que sí se está cerrando una etapa.

El estallido social, que ya se podría llamar “la revolución de octubre”, también tuvo impacto profundo en la TV.