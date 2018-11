La gran paradoja de Bolsonaro

En medio del mar de dudas y temores que generó la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, creo que hay algo seguro: lo mejor que le puede pasar a Chile es que le vaya bien al nuevo presidente brasileño.

Las relaciones internacionales no se manejan por los sentimientos. Los países no son como las personas y uno puede no simpatizar con un personaje cuya campaña a la presidencia desbordó de frases políticamente incorrectas o simplemente odiosas. Sería mejor para nosotros (y para sus compatriotas) que Bolsonaro, cuyo nombre, según un lector de El Mercurio, proviene del hebreo Ya’ir, el “iluminado de Dios”, no cumpliera sus amenazas contra los negros, las mujeres, los homosexuales, los rojos, los partidarios del PT, los periodistas.

Pero los registros existen y han preocupado a todo el mundo, incluyendo un alto porcentaje de los propios brasileños. Lo recalcó un reportaje de Página 12, de Argentina: “Una sensación de espanto permea diversos sectores de la vida nacional. La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil lamentó el “odio y desprecio a los derechos humanos”, y el exPresidente Fernando Henrique Cardoso, un acérrimo adversario del PT, denunció un creciento ‘olor a fascismo’”.

El proceso electoral mismo estuvo marcado por los excesos.

Aunque no es ilegal, preocupa que uno de los primeros anuncios de Bolsonaro fuera acerca de su intención de nombrar al juez Sergio Moro como ministro de Justicia o como miembro de la Corte Suprema. Moro contribuyó de manera decisiva al triunfo de Bolsonaro al empeñarse en encarcelar a su mejor rival, el ex Presidente Lula. Se asegura que el implacable juez se atuvo rigurosamente a la legislación, lo que es difícil de discutir. Pero también es inocultable que su acción sacó del mapa electoral al mayor peligro para el triunfo de Bolsonaro.

Más grave, sin embargo, es la acusación de que el candidato triunfador tuvo el apoyo ilegal de los grandes empresarios.

Según Carol Pires, en The New York Times, “las redes sociales y servicios de mensajes instantáneos fueron un factor determinante en estas elecciones. Un estudio de cien mil mensajes de WhatsApp… determinó que más de la mitad tenía información engañosa o falsa. Un reportaje de Folha de S. Paulo reveló que empresarios que respaldaron a Bolsonaro pagaron hasta 12 millones de reales por servicios de mensajería masiva contra su adversario, lo que está prohibido por la ley electoral”.

El otro lado de la medalla es el deseo del nuevo Presidente brasileño de visitar Chile y lograr un acuerdo de libre comercio, lo que hasta ahora había sido imposible por las normas restrictivas del Mercosur. Los brasileños casi no tienen acuerdos significativos en esta materia mientras que Chile ha firmado 21 convenios con más de 50 países que suman más de cuatro mil millones de personas.

En el pasado reciente, pese a las buenas señales de Lula y Dilma Rouseff, las relaciones entre Chile y Brasil avanzaron muy poco. Lamentablemente, además, en materia de política exterior, Brasil estuvo inequívocamente del lado de Bolivia en el diferendo en La Haya.

Es una dura paradoja: si Bolsonaro no incurre, como muchos tememos, en condenables violaciones de los derechos humanos, las relaciones entre nuestros dos países deberían avanzar positivamente.