La guerra china

Sólo políticos cegados por la ideología comunista pregonan que la felicidad de los chilenos se redujo al consumo de bienes baratos. Y tal credo no es de extrañarnos entonces, tras largos gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría promoviendo la premisa: lo más barato es lo mejor para todos y descuidando principios como la libertad individual, familia, democracia, libertad religiosa y la soberanía nacional. Es por ello que las advertencias de opinólogos sobre las esperables consecuencias económicas para el consumidor chileno que traerá la guerra comercial entre los EE.UU. y China, nos deja un sabor amargo de escepticismo a todos. Algo sabe y huele mal en las relaciones con ese gigante asiático, con el que hemos tenido una relación “diferente“, por no decir deferente hace ya más de 20 años.

China comenzó a principio de los 90 una guerra estratégica, para vender sus productos nacionales, generados por una economía que, supuestamente, se abría al libre mercado y al occidente. En la práctica, sin embargo, la economía china se asemeja al mercantilismo europeo del siglo XVIII, donde el Estado generaba y repartía monopolio sobre ciertos productos, invertía directamente en la producción y comercio nacional, fomentaba políticas exteriores para abrir nuevos mercados y destruir a la competencia internacional. La economía mercantilista china, interviene el mercado laboral fijando precio de los sueldos y prohibiendo el “proselitismo“ político a favor de los trabajadores (léase sindicato). También restringe la libertad de expresión, así como también la libertad religiosa, si no pregunte por los uigures, los tibetanos, las minorías mulsulmanas y cristiana. Durante años, cegados por el negocio con millones de chinos, los países occidentales hemos permitido que China subsidie a sus empresas (dumping) dándoles acceso a créditos sin intereses y propiedades sin arriendo, que a su vez cuentan con “accionistas“ del Partido Comunista chino. Por querer acceder al mercado chino hemos ignorado que la aparente “modernización“ tecnológica china se forzó a través de “Joint Venture“ obligatorios para las empresas extranjeras que querían invertir y producir en China, obligándolas a compartir sus tecnologías y que finalmente terminó con el robo intelectual y quiebre de las empresas inversionistas extranjeras.

El principio central de la filosofía china es que no hay que apresurar las cosas. En consecuencia, los chinos no persiguen resultados pasajeros, sabiendo aguantar y pensar a futuro. Su idiosincrasia milenaria, quedó plasmada en su plan: “Made in China 2025“, un plan que pretende convertir a China en la primera potencia tecnológica, militar y cultural del mundo. Con el superávit comercial de esta estrategia, China ofrece créditos comerciales baratos a países que difícilmente los obtendrían, generando dependencia de pago y luego dependencia política, como en Venezuela y países africanos. Tras los fines comerciales, China esconde fines geopolíticos. En la guerra china no está en juego el sólo y simple consumismo por productos baratos. Se trata de la hegemonía política mundial y el modelo económico mercantilista y cultural chino, que tanto gusta a la izquierda, pues perpetúa el poder de los partidos socialistas y comunistas, ahora como “accionistas “de empresas privadas, subvencionadas y reguladas por un Estado fuerte y totalitario. La guerra China ha puesto en peligro el sustento de nuestra cultura occidental al proponer una supuesta alternativa al libre mercado y a la democracia representativa, que no es otra cosa que una economía mercantilista que sostuviera a gobiernos totalitarios de antaño y que pregona la ilustración y desarrollo para el pueblo, sin el pueblo. Nuestro desarrollo nacional es mucho más que el acceso a productos baratos, y sólo políticos cegados por la ideología comunista, apoyan esta guerra cultural china, pues no han entendido que la felicidad de los chilenos no se reduce al consumo de bienes baratos.