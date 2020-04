La Iglesia está donde tú estás

David Paillán Coney

Obispo Evangélico

Presedente Confraternidad de Pastores Punta Arenas

Semana Santa: es para los cristianos en todo el mundo el tiempo de recordar, es tiempo de recogimiento pero también de regocijo.

Tiempo de remembranzas, recordamos el amor de Dios para la humanidad toda, manifestado al enviar a Jesús a morir en la cruz, recordamos la obediencia del hijo amado a su padre, recordamos que todo ese sufrimiento en la pasión y muerte de Jesús no fue y no es en vano, recordamos la obediencia de María, esa joven que turbada por el saludo del ángel; bienaventurada eres entre todas las mujeres, al principio sin entender absolutamente nada, puso toda su vida a disposición y servicio del creador, recordamos la sujeción al propósito eterno de Dios, de José ese carpintero que tuvo la responsabilidad de educar a este niño y joven, sí educarlo en todo lo natural de su vida al comienzo, reconociendo que todo era un plan divino de amor, gracia y misericordia.

Tiempo de recogimiento, pues es necesario cada día recordar y volver a tomar la verdad del Evangelio, el centro del Evangelio que es Cristo, sí, esta acción de recogimiento es necesaria cada día no solamente en una ocasión como ésta, por eso invito a todo cristiano a hacer de este tiempo un tiempo propicio para activar esa fe, a poner tu vida en modo fe, a mirar al cielo no solamente como una acción religiosa sino en convicción, hoy más que nunca que del cielo viene nuestra ayuda y nuestro socorro.

Tiempo de regocijo; para los cristianos y para toda la humanidad Semana Santa debe ser un tiempo de gozo y alegría pues la buena noticia no sólo es una noticia sino, ya es un hecho, no existen bajo el cielo otro nombre en el cual podamos tener salvación sólo en el nombre de Jesús, no existe otro camino, no hay otra puerta, no existe otra luz, no hay otro pan sólo Cristo Jesús. Hoy cuando todo el mundo es azotado y desolado por esta pandemia del Covid-19, nosotros los cristianos nos alegramos de tener una esperanza, de poseer una respuesta a muchas de nuestras grandes interrogantes y levantar los ojos hacia las montañas activando nuestra fe, podemos confiadamente declarar; que desde el cielo viene nuestra ayuda y socorro, que el creador del cielo y tierra es nuestro refugio, es nuestro pronto auxilio, es la roca fuerte. Una vez más decimos sólo Cristo, sola escritura y sólo fe.

Termino invitando a todos los cristianos hoy más que nunca que recuerden; ¡La Iglesia está donde tú estás! la iglesia no es un edificio, la Iglesia somos nosotros y Jesús nos dice una vez más; No tengas miedo yo estoy contigo, no temas ni desmayes, pues envió al otro consolador, el espíritu santo quien nos guía a toda verdad y justicia hasta el fin de los tiempos.

¡Quédate en casa porque la Iglesia está donde tú estás!