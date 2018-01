La igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad (III Parte)

Es importante señalar que corresponde a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), dependientes del Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos por ese ministerio, calificar la discapacidad. Este proceso asegura una atención interdisciplinaria a cada persona que requiera ser calificada. Para estos efectos las comisiones de medicina preventiva e invalidez se integran, además, por un psicólogo, un fonoaudiólogo, un asistente social, y un educador especial o diferencial, un kinesiólogo o un terapeuta ocupacional, según el caso. Asimismo, cuando fuere pertinente, se integrará uno o más especialistas de acuerdo a la naturaleza de la discapacidad y a las circunstancias particulares de las personas sometidas a ellas, siendo la certificación de la discapacidad sólo de competencia de esta Comisión.

Cabe señalar que la calificación y certificación de la discapacidad podrá efectuarse a petición del interesado, de las personas que lo representen, o de las personas o entidades que lo tengan a su cargo.

En cuanto a la forma de determinar la existencia de una discapacidad y su calificación, es incorporar instrumentos y criterios contenidos en las clasificaciones internacionales aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. La calificación de la discapacidad deberá hacerse de manera uniforme en todo el territorio nacional, garantizando con ello la igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los derechos y servicios contemplados, debiendo efectuarse dentro del plazo máximo de veinte días hábiles contado desde la solicitud del trámite, cuya certificación deberá expedirse dentro de los cinco días siguientes contados desde la fecha de la calificación.

Toda persona tiene derecho a la recalificación de su discapacidad por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, previa solicitud fundada del interesado. No podrá solicitarse la recalificación más de una vez en cada año calendario, a menos que esta solicitud se fundare en hechos o antecedentes nuevos no vinculados a las circunstancias que dieron lugar a la calificación.

Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán requerir de los servicios e instituciones de salud y asistenciales, sean estos públicos o privados, y de los profesionales que hubieren intervenido en el tratamiento de las personas de cuyos casos estén conociendo, los antecedentes clínicos y otros que sean necesarios y aquéllos estarán obligados a proporcionarlos.

Las personas que se encuentren en proceso de calificación o de recalificación, deberán concurrir a los exámenes y entrevistas a que sean citadas por la respectiva Comisión. Cabe agregar que en el evento de que por inactividad del interesado se paralice por más de treinta días el procedimiento por él iniciado, la Comisión respectiva podrá apercibirlo para que efectúe las diligencias de su cargo dentro del plazo de treinta días hábiles, bajo pena de declarar el abandono del procedimiento. Contra la resolución definitiva que emita la referida Comisión, los interesados podrán interponer reclamación administrativa.

La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, una vez que certifique la discapacidad, remitirá los antecedentes al Servicio de Registro Civil e Identificación, para su inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, el que tiene por objetivo reunir y mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los organismos o servicios de apoyo. Este Registro Nacional de la Discapacidad deberá: a) Inscribir a las personas cuya discapacidad sea certificada por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. b) Inscribir a las personas naturales que presten servicios de apoyo o de asistencia a personas con discapacidad. c) Inscribir a las personas jurídicas que de conformidad con sus objetivos actúen en el ámbito de la discapacidad. d) Otorgar las credenciales de inscripción y los certificados que correspondan, o su respectiva cancelación cuando correspondiere.

