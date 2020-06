La infaltable excusa

En Chile, una de cada tres personas admite que inventa excusas para faltar al trabajo

Las más socorridas son: estar enfermo y…el fútbol.

Con esto del coronavirus, la cosa se ha hecho más fácil.

Pero en todo ámbito abundan las excusas.

PARA NO CASARSE:

– Pero qué apuro hay amor, tenemos toda la vida por delante.

– Tengo miedo que la rutina destruya nuestro amor.

– Tengo miedo que el casamiento destruya mi rutina.

PARA NO HACER EL AMOR:

– Hasta que no pintes el cielorraso, no. Me desconcentra.

– Discúlpame, ando con muchos problemas. Tengo la cabeza en otro lado.

– Discúlpame, tengo muchos problemas. Tengo la cabeza en otra cama.

PARA NO HACER REGALOS:

– No pude encontrar el regalo ideal para ti.

– En veinte años de casados ustedes siempre han valorizado la espiritualidad. Por eso les regalo esta fotocopia de un poema de Gustavo Adolfo Bequer.

PARA DEFENDERSE CUANDO NO SE HA ESTUDIADO

– ¡Pero cómo! ¿El examen no era para el jueves?

– Señorita, cuando venía a la escuela dos delincuentes me asaltaron y me robaron.

– ¿Y qué te robaron?

– Las tareas.

– Tuve que llevar al perro al hospital porque lo agarró un auto.

– Tuve que llevar a mi papá al hospital porque lo agarró mi mamá.

15,6 días al año es, según la Ocde, la tasa de ausentismo laboral chilena. Es decir, la segunda más alta del organismo.

Desde que el trabajo existe, inventar subterfugios -la famosa chiva- para tomarse un día libre ha pasado a ser en el mundo una práctica rutinaria.

Eso sí, ahora una investigación de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) demostró que el tema está mucho más arraigado de lo que se pensaba.

Investigadores de dicha empresa entrevistaron a 1.190 personas en Inglaterra, de las cuales un tercio reconoció haber mentido al menos una vez en el último año para ausentarse de su trabajo. Y entre sus motivaciones, el sentirse aburrido o deprimido por un trabajo desilusionante (61%) fue la principal.

Las responsabilidades familiares (21%) y sentir que trabaja mucho y merece tiempo libre (15%) aparecieron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

La encuesta también encontró que dentro de las motivaciones están la resaca, tener una cita romántica o simplemente aprovechar un día soleado.

Los sectores con más ausentismo son construcción, call centers, reponedores o cajeros de supermercado…

CHILENOS CULPOSOS

Para Birgith Nevermann, gerente general de selección de Laborum.com, el fenómeno es aplicable en Chile, pero añade otra razón para hacerlo: el fútbol, especialmente en los hombres. Por ver un partido muchos están dispuestos a inventar una enfermedad. Se sabe de un tipo que en su oficina pretextó no ir debido a la muerte de su tío. Pasaron tres semans y se volvió a ausentar. Cuando le pidieron una explicación, contestó muy suelto de cuerpo:

– “Es que mi tío sufrió una recaída”.

No sé si será cierto el caso, pero ello nos demuestra hasta donde se puede llegar con tal de dar un subterfugio que permita salirnos con la nuestra.

“En comparación con otros países latinoamericanos, donde el ausentismo es más alto, los chilenos sienten mucha culpa cuando lo hacen, prefieren ir a trabajar, incluso estando un poco tomados, y sacar la vuelta todo el día”, señala, agregando que los sectores con más ausentismo son construcción civil, call centers, reponedores o cajeros de supermercado, donde no hay una identificación laboral tan alta con la empresa.